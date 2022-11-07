Готовим необычные синабоны с тыквой: родные будут в восторге (видео)

А если к тесту добавить сезонную тыкву, ваши родные будут просто в шоке от вкуса!

Синабон - это самый популярный десерт в мире. Рыхлое тесто в дуэте с нежной сливочной заливкой создает настоящий взрыв гастрономических эмоций.

Ингредиенты

Для приготовления теста возьмите:

150 г тыквенного пюре

150 мл молока

400 г муки

30 г свежих дрожжей

одно яйцо

40 мл масла или 100 г сливочного масла

столовую ложку сахара

Для заливки вам понадобится:

250 г сливочного сыра

2 столовые ложки сливок

25 г сахарной пудры

Пошаговое приготовление

В отдельной миске смешиваем дрожжи, чайную ложку сахара и теплое молоко. Температура молока должна быть 36-40°С. Оставляем дрожжи расти в теплом месте на 15-20 минут.

Между тем, яйца отдельно взбиваем с сахаром до однородной консистенции так, чтобы сахар полностью растворился. Если вы используете сливочное масло, подогрейте его, чтобы оно размякло.

Соедините яйца с сахаром, молоко с дрожжами и растопленным маслом. Добавьте тыквенное пюре. Заранее просейте муку и постепенно добавляйте в тесто. Следите за тем, чтобы мука растворялась.

Замешиваем тесто. Переложите тесто в отдельную миску, смазанную растительным маслом, закройте сверху бумажным полотенцем или пленкой и оставьте подниматься на час.

Когда тесто готово, раскатайте его на поверхности, но не слишком тонко, чтобы не порвалось. Равномерно высыпьте заранее смешанную корицу с сахаром, сверните в рулет и разрежьте на одинаковые кусочки.

Процесс приготовления (фото: yasensvit.ua)

Отправляйте булочки в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов. А между тем производим заливку. Для этого просто смешайте все ингредиенты из перечня до однородности.

Когда синабоны испекли, дайте им немного остыть и полейте сливочным соусом. Тыквенные синабоны готовы к семейному угощению. Приятного тебе аппетита!