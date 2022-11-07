Готовим необычные синабоны с тыквой: родные будут в восторге (видео)
Синабон - это самый популярный десерт в мире. Рыхлое тесто в дуэте с нежной сливочной заливкой создает настоящий взрыв гастрономических эмоций.
А если к тесту добавить сезонную тыкву, ваши родные будут просто в шоке от вкуса!
Styler рассказывает, как приготовить фантастические тыквенные синабоны для всей семьи.
Ингредиенты
Для приготовления теста возьмите:
- 150 г тыквенного пюре
- 150 мл молока
- 400 г муки
- 30 г свежих дрожжей
- одно яйцо
- 40 мл масла или 100 г сливочного масла
- столовую ложку сахара
Для заливки вам понадобится:
- 250 г сливочного сыра
- 2 столовые ложки сливок
- 25 г сахарной пудры
Пошаговое приготовление
В отдельной миске смешиваем дрожжи, чайную ложку сахара и теплое молоко. Температура молока должна быть 36-40°С. Оставляем дрожжи расти в теплом месте на 15-20 минут.
Между тем, яйца отдельно взбиваем с сахаром до однородной консистенции так, чтобы сахар полностью растворился. Если вы используете сливочное масло, подогрейте его, чтобы оно размякло.
Соедините яйца с сахаром, молоко с дрожжами и растопленным маслом. Добавьте тыквенное пюре. Заранее просейте муку и постепенно добавляйте в тесто. Следите за тем, чтобы мука растворялась.
Замешиваем тесто. Переложите тесто в отдельную миску, смазанную растительным маслом, закройте сверху бумажным полотенцем или пленкой и оставьте подниматься на час.
Когда тесто готово, раскатайте его на поверхности, но не слишком тонко, чтобы не порвалось. Равномерно высыпьте заранее смешанную корицу с сахаром, сверните в рулет и разрежьте на одинаковые кусочки.
Процесс приготовления (фото: yasensvit.ua)
Отправляйте булочки в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов. А между тем производим заливку. Для этого просто смешайте все ингредиенты из перечня до однородности.
Когда синабоны испекли, дайте им немного остыть и полейте сливочным соусом. Тыквенные синабоны готовы к семейному угощению. Приятного тебе аппетита!
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