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Чесночный соус "Айоли": после него вы забудете о магазинном майонезе

Понедельник 22 апреля 2024 19:08
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Чесночный соус "Айоли": после него вы забудете о магазинном майонезе Как приготовить соус "Айоли" (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Чесночный соус "Айоли" - один из главных "конкурентов" обычного майонеза, ведь он пикантный и очень вкусный. Впрочем, не все готовят его дома, ведь думают, что это тяжело. На самом же деле сделать "Айоли" можно всего за несколько минут.

Как приготовить соус дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла".

Домашний "Айоли" - быстрый рецепт

Для того чтобы приготовить этот испанский соус, вам понадобится блендер. Обычно "Айоли" готовят на оливковом масле, но этот рецепт более простой и бюджетный. К тому же, вам не придется почти час измельчать и перетирать чеснок в ступке, как этого требуют правила приготовления "классического" соуса.

Итак, возьмите следующие продукты:

  • 200 миллилитров рафинированного масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 куриное яйцо
  • щепотку соли.

Начнем приготовление. Нарежьте чеснок и положите в чашу блендера, затем добавьте щепотку соли, выливайте масло и осторожно вбейте туда яйцо.

Опустите погружной блендер на дно, чтобы он накрыл желток. И начинайте взбивать будущий соус. Блендер не поднимайте до тех пор, пока не увидите, что жидкость начала белеть и сгущаться.

Если вы поднимете блендер слишком рано, к яйцу сразу попадет много масла, из-за чего соус не взобьется. Когда "Айоли" станет густым и однородным - переложите его в соусницу или же подавайте на стол по своему усмотрению.

"Это лучше любых магазинных майонезов, а готовится - проще не бывает и всего из нескольких ингредиентов", - отметили авторы рецепта.

Соусом можно заправлять салаты, а также "Айоли" подают к мясу и рыбе. Более того, вы можете экспериментировать и добавлять его в другие закуски.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как сделать салат с печенью, но без картофеля.

Кроме того, недавно стало известно, как приготовить домашний соус "Песто".

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