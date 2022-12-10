Готовим гетманский борщ. Рецепт вкуснейшего древнего украинского блюда

Для приготовления борща вам понадобятся

Свинина с жирком 1 кг

Лук 1 шт

Морковь 1 большая

Корни петрушки 1 большие

Свекла 3-4 средняя

Лавровый лист

Перец душистый

Перец черный горошком

Сахар 3-4 ст. ложки

Картофель 3-4 больших

Капуста один кочан

Томаты в собственном соке 1 кг

Фасоль готовая 400 г

Заквас свекольный 500 г

Вода или бульон получится где-то 5-6 литров

Рубленая зелень и сметана для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите свинину и отварите ее до кипения, добавьте туда луковицу, лавровый лист и перец горошком. Проварите еще 5 минут. Достаньте из кастрюли и порежьте на кусочки.

Нарежьте соломкой морковь, свеклу и корень петрушки. Жарить их не надо. Положите в кастрюлю, туда добавьте нарезанное мясо и залейте бульоном, в котором оно варилось. Варим до готовности свеклы. Нарежьте капусту не мелко, а большими кусками, добавьте еще лавровый перец и посолите. Варите до готовности капусты, потом добавьте картофель. Залейте вашу смесь свекольным заквасом и добавьте готовую фасоль.

Также не забудьте добавить сахар и перетертые томаты. Проварите немного и можно подавать к столу. Украсьте зеленью и сметаной. Приятного аппетита!