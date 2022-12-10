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Готовим гетманский борщ. Рецепт вкуснейшего древнего украинского блюда

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Суббота 10 декабря 2022 14:01
Готовим гетманский борщ. Рецепт вкуснейшего древнего украинского блюда Фото: Рецепт борща по-гетмански (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Гетманский борщ - это древнее украинское блюдо, которое готовили наши предки. Количество продуктов рассчитано на большою кастрюлю первого блюда.

Рецептом поделился украинский шеф-повар Анатолий Добровольский в Instagram.

Для приготовления борща вам понадобятся

  • Свинина с жирком 1 кг
  • Лук 1 шт
  • Морковь 1 большая
  • Корни петрушки 1 большие
  • Свекла 3-4 средняя
  • Лавровый лист
  • Перец душистый
  • Перец черный горошком
  • Сахар 3-4 ст. ложки
  • Картофель 3-4 больших
  • Капуста один кочан
  • Томаты в собственном соке 1 кг
  • Фасоль готовая 400 г
  • Заквас свекольный 500 г
  • Вода или бульон получится где-то 5-6 литров
  • Рубленая зелень и сметана для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите свинину и отварите ее до кипения, добавьте туда луковицу, лавровый лист и перец горошком. Проварите еще 5 минут. Достаньте из кастрюли и порежьте на кусочки.

Нарежьте соломкой морковь, свеклу и корень петрушки. Жарить их не надо. Положите в кастрюлю, туда добавьте нарезанное мясо и залейте бульоном, в котором оно варилось. Варим до готовности свеклы. Нарежьте капусту не мелко, а большими кусками, добавьте еще лавровый перец и посолите. Варите до готовности капусты, потом добавьте картофель. Залейте вашу смесь свекольным заквасом и добавьте готовую фасоль.

Также не забудьте добавить сахар и перетертые томаты. Проварите немного и можно подавать к столу. Украсьте зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

Также читайте, как приготовить древнее украинское блюдо из свеклы.

Кстати, ранее Добровольский поделился шикарным рецептом картопляников.

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