Готовим авто к зиме: как хранить шины, чтобы они долго служили

Где хранить шины?

Прежде всего осмотрите шины перед тем, как поместить их на хранение. Следует сразу проверить, нет ли повреждений и признаков неравномерного износа.

Если все хорошо, тщательно промойте их водой, удалите с канавок протектора застрявший мусор. После этого хорошо высушите шины и обезжирьте специальным средством.

Советуем поставить на колеса специальную маркировку, чтобы не перепутать правое колесо с левым или переднее с задним. Это следует сделать в случае смены резины впервые.

Выбирая и обустраивая место хранения, необходимо учесть, что для резины противопоказаны:

влага

открытый воздух

высокий уровень озона

прямые солнечные лучи

температура воздуха ниже 30 и выше 35 градусов

Нельзя держать шины от авто прямо во дворе или где угодно на открытом воздухе и прямых солнечных лучах. Если все же поставили на улице, защитите шины от дождя и снега под навесом или водонепроницаемым материалом.

Размещайте резину как можно дальше от электродвигателей, кондиционеров, копировальных аппаратов, чтобы защитить ее от озона.

Как упаковать шины: секреты

Учитывая, что полиэтилен практически не пропускает воздух, под ним образуется и накапливается конденсат. А это та же влага, которая гарантированно и медленно разрушает резину. Поэтому о хранении в полиэтилене сразу забываем.

Специалисты советуют использовать чехлы для колес из оригинального "дышащего" материала. Цена на такой чехол колеблется в пределах 500-900 гривен в зависимости от производителя, количества и размера.

Как хранить шины с дисками и без

Резину без дисков нельзя подвешивать, так как это может ее деформировать. Также автомеханики не рекомендуют складывать ее. Вместо этого лучше расставлять и держать в вертикальном положении.

Как хранить шины без дисков (фото: pvh-shtory.com.ua)

Шины на дисках следует хранить накачанными примерно наполовину. В этом случае снятые колеса рекомендуется подвешивать или хранить лежа.

Как хранить шины с дисками (фото: pvh-shtory.com.ua)