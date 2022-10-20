Готуємо авто до зими: як зберігати шини, щоб вони довго служили

Де зберігати шини?

Перш за все огляньте шини перед тим, як помістити їх на зберігання. Слід відразу перевірити, чи немає пошкоджень і ознак нерівномірного зносу.

Якщо все добре, ретельно промийте їх водою, видаліть з канавок протектора застрягле сміття. Після цього добре висушіть шини та знежирте спеціальним засобом.

Радимо поставити на колеса спеціальне маркування, щоб не переплутати праве колесо з лівим або переднє із заднім. Це варто зробити у випадку зміни гуми вперше.

Вибираючи та облаштовуючи місце зберігання, необхідно врахувати, що для гуми протипоказані:

волога

відкрите повітря

високий рівень озону

прямі сонячні промені

температура повітря нижче 30 і вище 35 градусів

Не можна тримати шини від авто прямо у дворі або будь-де на відкритому повітрі та прямих сонячних променях. Якщо все ж поставили на вулиці, то захистіть шини від дощу та снігу під навісом або водонепроникним матеріалом.

Розміщуйте гуму якомога далі від електродвигунів, кондиціонерів, копіювальних апаратів, щоб захистити її від озону.

Як упакувати шини: секрети

З огляду на те, що поліетилен практично не пропускає повітря, під ним утворюється і накопичується конденсат. А це та ж волога, яка гарантовано та повільно руйнує гуму. Тому про зберігання в поліетилені відразу забуваємо.

Фахівці радять використовувати чохли для коліс з оригінального нетканого матеріалу, який "дихає". Ціна на такий чохол коливається в межах 500-900 гривень залежно від виробника, кількості та розміру.

Як зберігати шини з дисками та без

Гуму без дисків не можна підвішувати, оскільки це може деформувати її. Також автомеханіки не рекомендують складати її. Натомість краще розставляти та тримати у вертикальному положенні.

Як зберігати шини без дисків (фото: pvh-shtory.com.ua)

Шини на дисках слід зберігати накачаними приблизно наполовину. У цьому випадку, зняті колеса рекомендується підвішувати або зберігати лежачи.

Як зберігати шини з дисками (фото: pvh-shtory.com.ua)