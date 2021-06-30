Готуються до річниці: що відомо про кохану Артема Довбика-героя матчу зі Швецією

19 липня Артем і Юля сказали один одному "Так", обмінялися обітницями, обручками і відсвяткували весілля.

Фото: Артем Довбик з дружиною Юлією (instagram.com/tema_dovbyk)

Судячи з соціальної сторінки футболіста, стосунки з дівчиною тривають вже близько чотирьох років. Принаймні, перше спільне фото коханих датоване листопадом 2017-го. Це кадр з відпочинку в Домініканській Республіці.

Юля, як і Артем, уродженка Черкас. Мила брюнетка, хоч і не володіє модельними параметрами (як часто буває з дружинами футболістів), але дівчина дуже спортивна і може похвалитися апетитними формами. Та й пас чоловікові дати дуже навіть може.

Instagram-аккаунт Юлії закритий. Мабуть, подружжя дотримуються правила, що щастя любить тишу.

Дружина Андрія Довбика дуже спортивна (instagram.com/tema_dovbyk)

На ранок після матчу Юля розповіла, що Артем просив його вщипнути, бо не вірив у те, що сталося на футбольному полі.

Юля розповіла, що знаходиться в рідних для неї і Артема Черкасах. Вона з батьками дуже хвилювалася за чоловіка і ніч здавалася нескінченною.

"Він мені сказав: "Ущипни мене. Мені здається це сон. Я не вірю..."- каже Юля.

Відео: Дружина Артема Довбика розповіла про перші слова чоловіка (ТСН)

Артем Довбик став наймолодшим українським гравцем, якому вдалося забити гол на Євро-2020.

Скріншот: Артем Довбик показує справжні емоції після голу у ворота шведів (instagram.com/tema_dovbyk)