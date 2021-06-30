Готовятся к годовщине: что известно о возлюбленной Артема Довбика - героя матча со Швецией

24-летний Артем Довбик стал героем матча Украина - Швеция, забив решающий гол в ворота противника на последних секундах овертайма. Миллионы болельщиц в ночь на 30 июня смогли "заценить" стальной пресс молодого спортсмена, но больше всех ликовала вместе с ним главная болельщица в его жизни - супруга Юлия.
Что известно о второй половинке футболиста, который вывел Украину в четвертьфинала Евро-2020 - читайте в нашем материале.
19 июля Артем и Юля сказали друг другу "Да", обменялись клятвами, кольцами и отпраздновали свадьбу.
Фото: Артем Довбик с женой Юлией (instagram.com/tema_dovbyk)
Судя по социальной странице футболиста, отношения с девушкой длятся уже около четырех лет. По крайней мере, первое совместное фото возлюбленных датировано ноябрем 2017-го. Это кадр из отдыха в Доминиканской Республике.
Юля, как и Артем, уроженка Черкасс. Милая брюнетка, хоть и не обладает модельными параметрами (как часто бывает с женами футболистов), но девушка очень спортивна и может похвастаться аппетитными формами. Да и пас мужу дать очень даже может.
Instagram-аккаунт Юлии закрыт. Видимо, супруги придерживаются правила, что счастье любит тишину.
Жена Андрея Довбика очень спортивная (instagram.com/tema_dovbyk)
На утро после матча Юля рассказала, что Артем просил его ущипнуть, так как не верил в то, что произошло на футбольном поле.
Юля рассказала, что находится в родных для нее и Артема Черкассах. Она с родителями очень волновалась за мужа и ночь казалась бесконечной.
"Он мне сказал: "Ущипни меня. Мне кажется это сон. Я не верю..." - говорит Юля.
Видео: Жена Артема Довбика рассказала про первые слова мужа (ТСН)
Артем Довбик стал самым молодым украинским игроком, которому удалось забить гол на Евро-2020.
Скриншот: Артем Довбик показывает настоящие эмоции после гола в ворота шведов (instagram.com/tema_dovbyk)
Ранее мы писали, что писательница Лариса Ницой злобно набросилась на Артема Довбика из-за российского языка на пресс-конференции.
Также сообщалось, смогут ли украинцы посетить исторический матч Украина - Англия, который состоится 3 июля в Италии.