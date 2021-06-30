Україна - Англія: чи можна потрапити на історичний матч в Римі

Збірна України після сенсаційної перемоги над шведами з рахунком 2:1 змагатиметься зі збірною Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Історичний для українців матч відбудеться 3 липня на "Стадіо Олімпіко" в Римі, проте потрапити туди буде надскладно.

Про те, за яких умов можна буде подивитися гру наших футболістів проти англійців - читайте нижче в матеріалі.

За даними Української асоціації футболу, потрапити до Італії з України на футбольний матч буде непросто. Є певний перелік умов, за яких дозволено в'їзд до країни.

"Несуттєві поїздки з України до Італії в даний час заборонені, за деякими винятками. Це означає, що вболівальники з України не зможуть поїхати в Італію на матч, якщо тільки до них не відноситься одна з важливих причин поїздки", - повідомляє УЄФА.

За яких умов українці можуть потрапити на футбол в Рим

За даними сайту італійського уряду, Україні належить до країн "групи Е". Згідно з правилами, відвідати країну можна лише за таких умов:

робота,

причини здоров'я,

причини дослідження,

абсолютна терміновість,

повернутися до місця проживання, дому.

Таким чином, туристичні поїздки заборонені.

Які є винятки на подорожі з країн "Групи Е"

1. Повторний в'їзд до Італії, у разі перебування (транзиту) в попередні 14 днів з цієї групи країн, завжди дозволений громадянам Італії / ЄС / Шенгенської зони та членам їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента і члени їх сімей.

2. Підтверджена можливість в'їзду в Італію з країн списку E для осіб, які мають підтверджені і стабільні емоційні відносини (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії / ЄС / Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах (довгострокові жителі), яким необхідно дістатися до будинку / місця проживання / місця проживання свого партнера (в Італії).

Якщо ви все ж належите до цих груп, на матч 3 липня вам потрапити все ж не вдасться, адже одна з умов в'їзду в країну передбачає 10-денну ізоляцію.

З умовами в'їзду на територію Італії з України можна ознайомитися за посиланням.

Коли і де дивитися футбол

Збірна України проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії 3 липня в Римі на "Стадіо Олімпіко" (початок - о 22.00 за Києвом). Подивитися пряму трансляцію безкоштовно можна буде на ТРК "Україна".