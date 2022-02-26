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Готовність українців зламала сценарій окупанта, - Зеленський

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Субота 26 лютого 2022 19:56
Готовність українців зламала сценарій окупанта, - Зеленський Зеленський звернувся до українців (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовність українців їх хоробрість та солідарність зламали сценарій окупації країни.

Про це він заявив під час брифінгу ввечері 26 лютого.

За його словами, не дивно, що саме у таких людей завжди друзі потужніші, ніж вороги.

"Наша солідарність один з одним і хоробрість. Світ побачив - українці сильні, могутні, українці на своїй рідній землі й нікому ніколи її не віддадуть. І ніколи її не зрадять", – заявив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський сказав, що настав вирішальний момент, щоб прийняти рішення про членство України в ЄС.

Також ми писали, що Зеленський відреагував на фейки про нібито капітуляцію.

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Володимир Зеленський
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