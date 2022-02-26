Готовність українців зламала сценарій окупанта, - Зеленський

Про це він заявив під час брифінгу ввечері 26 лютого.

За його словами, не дивно, що саме у таких людей завжди друзі потужніші, ніж вороги.

"Наша солідарність один з одним і хоробрість. Світ побачив - українці сильні, могутні, українці на своїй рідній землі й нікому ніколи її не віддадуть. І ніколи її не зрадять", – заявив Зеленський.