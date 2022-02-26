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Готовность украинцев сломала сценарий оккупанта, - Зеленский

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Суббота 26 февраля 2022 19:56
Готовность украинцев сломала сценарий оккупанта, - Зеленский Зеленский обратился к украинцам (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность украинцев их храбрость и солидарность сломали сценарий оккупации страны.

Об этом он заявил во время брифинга вечером 26 февраля.

По его словам, неудивительно, что именно у таких людей всегда друзья помощнее, чем враги.

"Наша солидарность друг с другом и храбрость. Мир увидел - украинцы сильные, могучие, украинцы на своей родной земле и никому никогда ее не отдадут. И никогда ее не предадут", - заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский сказал, что наступил решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС.

Также мы писали, что Зеленский отреагировал на фейки о якобы капитуляции.

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Владимир Зеленский
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