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Настав вирішальний момент, щоб прийняти рішення про членство України в ЄС, - Зеленський

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Субота 26 лютого 2022 10:30
Настав вирішальний момент, щоб прийняти рішення про членство України в ЄС, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Президент Володимир Зеленський повідомив, що настав вирішальний момент для того, щоб прийняти Україну в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Президент України Володимир Зеленський написав, що зараз настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію і прийняти Україну в ЄС.

Він повідомив, що обговорив з главою Європейського Союзу Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу і героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє.

"Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію і прийняти рішення про членство України в ЄС. Обговорив з @eucopresident подальшу дієву допомогу і героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський відреагував на фейки про нібито капітуляцію.

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Володимир Зеленський
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