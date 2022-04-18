Готуємося до Великодня: економний і простий рецепт кексів для дітей
Українці зовсім скоро відзначатимуть Великдень. І хоча свято цього року пройде в умовах війни, до свята все одно готуються і готують різні смаколики для дітей.
Як приготувати великодні кексики для дітей – читайте нижче.
Інгредієнти
- Борошно - 200 г
- Розпушувач - 10 г
- Сіль - 1/2 ч. ложки
- Вершкове масло - 100 г
- Цукор - 100 г
- Ванільний цукор - 1 ч. ложка
- Яйця - 2 шт.
- Полуничний йогурт - 250 мл
Для крему
- М'яке вершкове масло - 60 г
- Сирний сир - 140 г
- Цукрова пудра - 4 ст. ложки
- Шоколад - 30 г
- Цукерки
Спосіб приготування
Змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, сіль. Вершкове масло розм'якшіть і збийте з цукром протягом 2 хвилин – до пишності. По черзі додайте яйця.
Додайте половину борошна, перемішайте і влийте йогурт. Потім знову перемішайте і додайте решту борошна.
Заповнюйте формочки для кексів на 2/3. Випікати при температурі 180 градусів близько 25 хвилин. Готовність можна перевірити зубочисткою.
Дайте кексам охолонути. Для крему змішайте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою - збийте і додайте сир, а потім знову перемішайте.
Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на півгодини-годину. Потім прикрасьте кекси кремом, стружкою і цукерками.
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