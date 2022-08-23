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Готуємо "Нутеллу" зі слив: смачнющий рецепт від народної кулінарки

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Вівторок 23 серпня 2022 18:00
Готуємо "Нутеллу" зі слив: смачнющий рецепт від народної кулінарки Як приготувати шоколадну пасту зі слив (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Уявіть, що зі слив можна приготувати справжню шоколадну пасту, схожу на "Нутеллу", яка чудово смакуватиме з млинцями, оладками, сирниками і навіть просто з хлібом.

Рецептом поділилася українська кулінарка Лілія Цвіт.

Складники на 3 банки по 0,5 літрів:

  • сливи - 2 кг (нечищені)
  • цукор - 500 г
  • какао - 100 г
  • ванільний цукор - 1 пакетик
  • шоколад чорний - 100 г

Покрокове приготування

Помийте сливи і почистіть від кісточок. Подрібніть ягоди в пюре за допомогою блендера чи м'ясорубки. До пюре додайте цукор і проваріть на маленькому вогні близько 40 хвилин.

Коли маса закипить, зніміть шум шумівкою. З часом варення стане темнішим і густішим. В кінці вимкніть плиту і додайте ванільний цукор, шоколад і просіяне какао. Добре перемішайте масу.

Знову увімкніть плиту і доведіть масу до кипіння.

Перелийте гарячий шоколад у стерилізовані банки і герметично закрутіть стерилізованими кришками. Наша сливова Нутелла готова!

Раніше ми писали про рецепт домашньої "Нутелли" від іншої кулінарки.

Також повідомлялося, як зробити домашній твердий сир "з дірочками".

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