Готуємо солоні сирники з зеленню: рецепт від відомого кулінара
Таке блюдо як сирники люблять багато хто з нас. Зазвичай їх готують солодкими, але є і варіація цих ласощів в солоному вигляді.
Рецептом солоних сирників поділився відомий кулінар і ресторатор Володимир Ярославський.
Вам знадобиться
- 300г сиру
- 1 яйце
- 100г петрушки
- 100г шпинат
- Сіль
- Свіжий чебрець
- 35 г вівсяної муки
- Масло для смаження
Покроковий рецепт приготування
Сир потрібно добре віджати через рушник або марлю – там завжди є надлишкова волога, а вона вам не потрібна.
Петрушку і шпинат добре помийте, видаліть стовбури – великі стебла, і саму зелень залийте окропом, відразу ж вилийте на сито, дайте охолонути і добре відіжміть зелень від вологи.
До речі, замість шпинату ви можете взяти звичайний кріп. Добре подрібніть зелень разом з яйцем в блендері.
Змішайте в мисці всі інгредієнти - домашній сир, сіль, зелень з яйцем, вівсяну муку. Сформуйте кульки.
На невеликому вогні підсмажте їх з кожного боку до рум'яної скоринки, накрийте кришкою і ще раз підсмажте з кожного боку.
Сирники виходять надзвичайно соковиті, з хрусткою скоринкою. Їх можна також доповнити лососем і сметаною.
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