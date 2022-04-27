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Домашній сир з 3 інгредієнтів за 10 хвилин часу: досить купувати в магазині!

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Середа 27 квітня 2022 15:11
Домашній сир з 3 інгредієнтів за 10 хвилин часу: досить купувати в магазині! Скріншот: як приготувати домашній сир
Автор: Світлана Мащенко

Домашній сир можна легко приготувати на своїй кухні. Він вийде м'яким, ніжним з кремовою консистенцією, а готування займе всього хвилин десять.

Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Молоко (магазинне, 3,2 %) - 1 л
  • Сметана (магазинна, 20 %) - 200 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Сіль - 1 ч. л.

На виході ми отримаємо 365-390 г готового домашнього сиру!

Покрокове приготування

Нагрійте молоко до кипіння, додайте сіль.

Яйця змішайте зі сметаною і влийте в молоко. Доведіть суміш до кипіння. Проваріть 5-7 хвилин до появи великих пластівців.

Друшляк вистеліть 2 шарами марлі, процідіть масу. Зверху покладіть блюдце і вантаж вагою 1-2 кг. Залиште в такому положенні до повного охолодження.

Наш домашній сир готовий!

Раніше кулінар дала ще один рецепт твердого сиру.

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