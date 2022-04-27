Домашній сир з 3 інгредієнтів за 10 хвилин часу: досить купувати в магазині!
Скріншот: як приготувати домашній сир
Домашній сир можна легко приготувати на своїй кухні. Він вийде м'яким, ніжним з кремовою консистенцією, а готування займе всього хвилин десять.
Рецептом поділилася український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Молоко (магазинне, 3,2 %) - 1 л
- Сметана (магазинна, 20 %) - 200 г
- Яйця - 3 шт.
- Сіль - 1 ч. л.
На виході ми отримаємо 365-390 г готового домашнього сиру!
Покрокове приготування
Нагрійте молоко до кипіння, додайте сіль.
Яйця змішайте зі сметаною і влийте в молоко. Доведіть суміш до кипіння. Проваріть 5-7 хвилин до появи великих пластівців.
Друшляк вистеліть 2 шарами марлі, процідіть масу. Зверху покладіть блюдце і вантаж вагою 1-2 кг. Залиште в такому положенні до повного охолодження.
Наш домашній сир готовий!
Раніше кулінар дала ще один рецепт твердого сиру.