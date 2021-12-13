Готуємо справжнісіньку збірну м'ясну солянку за рецептом наших бабусь

Інгредієнти для солянки

На 500 г м'яса (для бульйону):

300 г варених або смажених м'ясних продуктів,

4 солоних огірка,

2 головки ріпчастої цибулі,

2 ст. ложки томата-пюре,

3 ст. ложки олії,

по 1 ст. ложці каперсів і чорних оливок,

100 г сметани,

1/4 лимона,

зелень (кріп або петрушка),

помідори (при бажанні).

Покрокове приготування страви

Ріпчасту цибулю нашаткувати, злегка підсмажити і тушкувати з томатом і маслом, підливши трохи бульйону.

Огірки очистити від шкірки, розрізати на дві частини і нарізати скибочками.

М'ясні продукти (варені і смажені) можуть бути різні: м'ясо, шинка, телятина, нирки, язик, сосиски, ковбаса та інші. Їх слід нарізати тонкими скибочками, покласти в каструлю з приготованою цибулею, додати огірки, каперси, сіль, лавровий лист, залити бульйоном і варити 5-10 хвилин.

Можна додати нарізані кружечками помідори.

При подачі до столу в солянку покласти сметану, оливки, скибочки лимона, очищеного від шкірки, дрібно нарізану зелень петрушки або кріп.

Маленька підказка: якщо не знайшли каперси, нічого страшного.

Колаж РБК-Україна: Солянка з

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