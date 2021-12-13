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Готуємо справжнісіньку збірну м'ясну солянку за рецептом наших бабусь

Автор: Світлана Мащенко

Збірна м'ясна солянка - неймовірно смачний і ситний суп, який готують з додаванням декількох видів м'яса, копченостей, томатної пасти, солоних огірків і лимона. Таке нестандартне поєднання здатне "підірвати" смакові рецептори.

Пропонуємо вам приготувати цю першу страву по "кулінарній біблії" наших мам і бабусь - "Книзі про смачну і здорову їжу", яка вперше вийшла ще в 1939-му році пробним тиражем.

Інгредієнти для солянки

На 500 г м'яса (для бульйону):

  • 300 г варених або смажених м'ясних продуктів,
  • 4 солоних огірка,
  • 2 головки ріпчастої цибулі,
  • 2 ст. ложки томата-пюре,
  • 3 ст. ложки олії,
  • по 1 ст. ложці каперсів і чорних оливок,
  • 100 г сметани,
  • 1/4 лимона,
  • зелень (кріп або петрушка),
  • помідори (при бажанні).

Покрокове приготування страви

Ріпчасту цибулю нашаткувати, злегка підсмажити і тушкувати з томатом і маслом, підливши трохи бульйону.

Огірки очистити від шкірки, розрізати на дві частини і нарізати скибочками.

М'ясні продукти (варені і смажені) можуть бути різні: м'ясо, шинка, телятина, нирки, язик, сосиски, ковбаса та інші. Їх слід нарізати тонкими скибочками, покласти в каструлю з приготованою цибулею, додати огірки, каперси, сіль, лавровий лист, залити бульйоном і варити 5-10 хвилин.

Можна додати нарізані кружечками помідори.

При подачі до столу в солянку покласти сметану, оливки, скибочки лимона, очищеного від шкірки, дрібно нарізану зелень петрушки або кріп.

Маленька підказка: якщо не знайшли каперси, нічого страшного.

Колаж РБК-Україна: Солянка з

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