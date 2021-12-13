Готуємо справжнісіньку збірну м'ясну солянку за рецептом наших бабусь

Збірна м'ясна солянка - неймовірно смачний і ситний суп, який готують з додаванням декількох видів м'яса, копченостей, томатної пасти, солоних огірків і лимона. Таке нестандартне поєднання здатне "підірвати" смакові рецептори.
Пропонуємо вам приготувати цю першу страву по "кулінарній біблії" наших мам і бабусь - "Книзі про смачну і здорову їжу", яка вперше вийшла ще в 1939-му році пробним тиражем.
На 500 г м'яса (для бульйону):
Ріпчасту цибулю нашаткувати, злегка підсмажити і тушкувати з томатом і маслом, підливши трохи бульйону.
Огірки очистити від шкірки, розрізати на дві частини і нарізати скибочками.
М'ясні продукти (варені і смажені) можуть бути різні: м'ясо, шинка, телятина, нирки, язик, сосиски, ковбаса та інші. Їх слід нарізати тонкими скибочками, покласти в каструлю з приготованою цибулею, додати огірки, каперси, сіль, лавровий лист, залити бульйоном і варити 5-10 хвилин.
Можна додати нарізані кружечками помідори.
При подачі до столу в солянку покласти сметану, оливки, скибочки лимона, очищеного від шкірки, дрібно нарізану зелень петрушки або кріп.
Маленька підказка: якщо не знайшли каперси, нічого страшного.
Колаж РБК-Україна: Солянка з
Друге видання книги
Також ми писали, як спекти маковий пиріг з горіхами за старовинним і дуже простим рецептом.
Крім того повідомлялося, як випекти справжній кримськотатарський пиріг фулту.