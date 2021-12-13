Готовим самую настоящую сборную мясную солянку по рецепту наших бабушек

Ингредиенты для солянки

На 500 г мяса (для бульона):

300 г вареных или жареных мясных продуктов,

4 соленых огурца,

2 головки репчатого лука,

2 ст. ложки томата-пюре,

3 ст. ложки масла,

по 1 ст. ложке каперсов и черных маслин,

100 г сметаны,

1/4 лимона,

зелень (укроп или петрушка),

помидоры (при желании).

Пошаговое приготовление блюда

Репчатый лук нашинковать, слегка поджарить и тушить с томатом и маслом, подлив немного бульона.

Огурцы очистить от кожицы, разрезать на две части и нарезать ломтиками.

Мясные продукты (вареные и жареные) могут быть различные: мясо, ветчина, телятина, почки, язык, сосиски, колбаса и прочие. Их следует нарезать тонкими ломтиками, положить в кастрюлю с приготовленным луком, прибавить огурцы, каперсы, соль, лавровый лист, залить бульоном и варить 5-10 минут.

Можно добавить нарезанные кружочками помидоры.

При подаче к столу в солянку положить сметану, маслины, ломтики лимона, очищенного от кожицы, мелко нарезанную зелень петрушки или укроп.

Маленькая подсказка: если не нашли каперсы, ничего страшного.

Коллаж РБК-Украина: Солянка из

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Второе издание книги