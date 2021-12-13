Готовим самую настоящую сборную мясную солянку по рецепту наших бабушек

Сборная мясная солянка - невероятно вкусный и сытный суп, который готовят с добавлением нескольких видов мяса, копченостей, томатной пасты, соленых огурцов и лимона. Такое нестандартное сочетание способно "взорвать" вкусовые рецепторы.
Предлагаем вам приготовить это первое блюдо по "кулинарной библии" наших мам и бабушек - "Книге о вкусной и здоровой пище", которая впервые вышла еще в 1939-м году пробным тиражом.
На 500 г мяса (для бульона):
Репчатый лук нашинковать, слегка поджарить и тушить с томатом и маслом, подлив немного бульона.
Огурцы очистить от кожицы, разрезать на две части и нарезать ломтиками.
Мясные продукты (вареные и жареные) могут быть различные: мясо, ветчина, телятина, почки, язык, сосиски, колбаса и прочие. Их следует нарезать тонкими ломтиками, положить в кастрюлю с приготовленным луком, прибавить огурцы, каперсы, соль, лавровый лист, залить бульоном и варить 5-10 минут.
Можно добавить нарезанные кружочками помидоры.
При подаче к столу в солянку положить сметану, маслины, ломтики лимона, очищенного от кожицы, мелко нарезанную зелень петрушки или укроп.
Маленькая подсказка: если не нашли каперсы, ничего страшного.
Коллаж РБК-Украина: Солянка из
Второе издание книги
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