UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовим самую настоящую сборную мясную солянку по рецепту наших бабушек

Автор: Светлана Мащенко

Сборная мясная солянка - невероятно вкусный и сытный суп, который готовят с добавлением нескольких видов мяса, копченостей, томатной пасты, соленых огурцов и лимона. Такое нестандартное сочетание способно "взорвать" вкусовые рецепторы.

Предлагаем вам приготовить это первое блюдо по "кулинарной библии" наших мам и бабушек - "Книге о вкусной и здоровой пище", которая впервые вышла еще в 1939-м году пробным тиражом.

Ингредиенты для солянки

На 500 г мяса (для бульона):

  • 300 г вареных или жареных мясных продуктов,
  • 4 соленых огурца,
  • 2 головки репчатого лука,
  • 2 ст. ложки томата-пюре,
  • 3 ст. ложки масла,
  • по 1 ст. ложке каперсов и черных маслин,
  • 100 г сметаны,
  • 1/4 лимона,
  • зелень (укроп или петрушка),
  • помидоры (при желании).

Пошаговое приготовление блюда

Репчатый лук нашинковать, слегка поджарить и тушить с томатом и маслом, подлив немного бульона.

Огурцы очистить от кожицы, разрезать на две части и нарезать ломтиками.

Мясные продукты (вареные и жареные) могут быть различные: мясо, ветчина, телятина, почки, язык, сосиски, колбаса и прочие. Их следует нарезать тонкими ломтиками, положить в кастрюлю с приготовленным луком, прибавить огурцы, каперсы, соль, лавровый лист, залить бульоном и варить 5-10 минут.

Можно добавить нарезанные кружочками помидоры.

При подаче к столу в солянку положить сметану, маслины, ломтики лимона, очищенного от кожицы, мелко нарезанную зелень петрушки или укроп.

Маленькая подсказка: если не нашли каперсы, ничего страшного.

Коллаж РБК-Украина: Солянка из

Это интересно знать

Второе издание книги

Также мы писали, как испечь маковый пирог с орехами по старинному и очень простому рецепту.

Кроме того сообщалось, как выпечь настоящий крымскотатарский пирог фулту.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт