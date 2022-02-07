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Готуємо салат "Три капусти": смачно і дуже корисно

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Понеділок 07 лютого 2022 11:43
Готуємо салат "Три капусти": смачно і дуже корисно Рецепт салату з капусти від кулінара (freepic.com)
Автор: Styler

Капуста - це унікальний продукт, який доступний в будь-який час року. Спробуйте приготувати корисний салат з трьох її видів - білокачанної, пекінської та цвітної.

Рецептом в Instagram поділився кулінарний блогер Василь Мішлен.

Для приготування вам знадобляться

  • капуста білокачанна 1/3 шт

  • капуста пекінська 1/2 шт

  • капуста цвітна 1/3шт

  • шпинат 1 пучок

  • кріп 1 пучок

  • сік лимона 1ст. л

  • сіль 1ч.л

  • сметана 150 мл

  • сіль 1ч.л

  • суміш перців 1ч.л

  • гірчиця 1ч.л

Покроковий рецепт приготування

Наріжте спочатку білокачанну капусту, збризніть е лимонним соком, потім додайте туди пекінську і цвітну капусти і поріжте туди ж шпинат, зелень. Зробіть соус, як показано на відео і додайте до овочів. Салат готовий. Смачного!

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