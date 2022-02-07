Готуємо салат "Три капусти": смачно і дуже корисно
Рецепт салату з капусти від кулінара (freepic.com)
Капуста - це унікальний продукт, який доступний в будь-який час року. Спробуйте приготувати корисний салат з трьох її видів - білокачанної, пекінської та цвітної.
Рецептом в Instagram поділився кулінарний блогер Василь Мішлен.
Для приготування вам знадобляться
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капуста білокачанна 1/3 шт
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капуста пекінська 1/2 шт
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капуста цвітна 1/3шт
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шпинат 1 пучок
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кріп 1 пучок
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сік лимона 1ст. л
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сіль 1ч.л
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сметана 150 мл
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сіль 1ч.л
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суміш перців 1ч.л
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гірчиця 1ч.л
Покроковий рецепт приготування
Наріжте спочатку білокачанну капусту, збризніть е лимонним соком, потім додайте туди пекінську і цвітну капусти і поріжте туди ж шпинат, зелень. Зробіть соус, як показано на відео і додайте до овочів. Салат готовий. Смачного!
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