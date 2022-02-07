Готовим салат "Три капусты": вкусно и очень полезно
Рецепт салата из капусты от кулинара (freepic.com)
Капуста - это уникальный продукт, который доступен в любое время года. Попробуйте приготовить полезнейший салат из трех ее видов - белокочанной, пекинской и цветной.
Рецептом в Instagram поделился кулинарный блогер Василий Мишлен.
Для приготовления вам понадобятся
-
капуста белокочанная 1/3 шт
-
капуста пекинская 1/2 шт
-
капуста цветная 1/3шт
-
шпинат 1пучок
-
укроп 1пучок
-
сок лимона 1ст.л
-
соль 1ч.л
-
сметана 150мл
-
соль 1ч.л
-
смесь перцев 1ч.л
-
горчица 1ч.л
Пошаговый рецепт приготовления
Нашинкуйте вначале белокочанную капусту, сбрызните е лимонным соком, потом добавьте туда пекинскую и цветную капусты и порежьте туда же шпинат, зелень. Сделайте соус, как показано на видео и добавьте к овощам. Салат готов. Приятного аппетита!
Читайте также, самый идеальный рецепт засолки сала дома.