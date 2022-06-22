ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як у бабусі в дитинстві: рецепт смачних вареників з вишнею від відомого кулінара

Новость на русском →
Середа 22 червня 2022 16:52
Як у бабусі в дитинстві: рецепт смачних вареників з вишнею від відомого кулінара Готуємо вареники з вишнею (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Літо - саме час для українських вареничків з вишнею. Якщо ви шукаєте, що саме зараз можна приготувати з вишнею, а також, як робити тісто, яке б підійшло для вареників, чебуреків, хінкалі і пельменів, спробуйте цей нескладний рецепт.

Рецептом поділилася відомий кулінар Ліза Глинська, а також показала процес готування на відео. Буде смачно, як в дитинстві у бабусі!

Вареники з вишнею: на 70 вареничків

Заварне тісто:

  • 500 г борошна
  • 10 г солі
  • 250 мл окропу
  • 50 мл соняшникової олії (рафінованої)

Начинка:

  • Вишня
  • Цукор

Спосіб приготування:

1. Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин і масло до борошна. Перемішуємо спочатку виделкою, потім розминаємо руками. Але недовго. Ми залишаємо тісто в мисці, накриваємо його плівкою або рушником. Залишаємо на годину при кімнатній температурі.

2. Виймаємо тісто, перемішуємо його, обіймаємо, без додавання борошна. Відправляємо тісто в пакет і ставимо в холодильник на 2-3 години. У холодильнику тісто може зберігатися 2-3 дні.

3. Посипаємо стіл і тісто борошном. Розкачуємо його, видавлюємо кола, діаметром 6 см.

4. Розкладаємо тісто на долоні, додаємо цукор (за смаком), додаємо 2-3 вишні (з кісточкою), можна і без.

5. Щоб приготоване тісто не завітрювалося, накриваємо його плівкою.

6. Відправляємо вареники в киплячу воду. 2-3 хвилини - готово!

7. Подаємо з вершковим маслом або сметаною.

Раніше кулінар також розповіла, як за лічені хвилини приготувати найпростіший пиріг.

Ми також писали про спосіб, який допоможе заморозити полуницю, щоб зберегти всю її користь.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!