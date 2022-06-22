Як у бабусі в дитинстві: рецепт смачних вареників з вишнею від відомого кулінара
Літо - саме час для українських вареничків з вишнею. Якщо ви шукаєте, що саме зараз можна приготувати з вишнею, а також, як робити тісто, яке б підійшло для вареників, чебуреків, хінкалі і пельменів, спробуйте цей нескладний рецепт.
Рецептом поділилася відомий кулінар Ліза Глинська, а також показала процес готування на відео. Буде смачно, як в дитинстві у бабусі!
Вареники з вишнею: на 70 вареничків
Заварне тісто:
- 500 г борошна
- 10 г солі
- 250 мл окропу
- 50 мл соняшникової олії (рафінованої)
Начинка:
- Вишня
- Цукор
Спосіб приготування:
1. Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин і масло до борошна. Перемішуємо спочатку виделкою, потім розминаємо руками. Але недовго. Ми залишаємо тісто в мисці, накриваємо його плівкою або рушником. Залишаємо на годину при кімнатній температурі.
2. Виймаємо тісто, перемішуємо його, обіймаємо, без додавання борошна. Відправляємо тісто в пакет і ставимо в холодильник на 2-3 години. У холодильнику тісто може зберігатися 2-3 дні.
3. Посипаємо стіл і тісто борошном. Розкачуємо його, видавлюємо кола, діаметром 6 см.
4. Розкладаємо тісто на долоні, додаємо цукор (за смаком), додаємо 2-3 вишні (з кісточкою), можна і без.
5. Щоб приготоване тісто не завітрювалося, накриваємо його плівкою.
6. Відправляємо вареники в киплячу воду. 2-3 хвилини - готово!
7. Подаємо з вершковим маслом або сметаною.
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