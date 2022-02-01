Готуємо найніжнішу запіканку на сніданок: рецепт від відомого кулінара
Сирна ніжна запіканка - це не тільки прекрасний сніданок, але і відмінний десерт.
Рецептом цих ласощів поділився київський кухар і ресторатор Володимир Ярославський в Instagram.
Інгредієнти
- 500 г кисломолочного сиру 9 або 15%
- 100 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 40 г манної крупи
- 275 г молока
- 150 г вершків 30%
- 2 великих яйця
- 125 г чорного родзинок
Покроковий рецепт приготування
Змішайте віночком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки і яйця. Залиште постояти до 1 години. Це потрібно для того, щоб манка повністю набухла. Ретельно збийте занурювальним блендером масу в глянсовий стан, як йогурт.
Не хвилюйтеся, якщо маса рідка: як тісто на млинці або навіть оладки. Це добре. Сир може бути сухуватий, тоді додайте ще трохи молока - 25 г. Ізюм попередньо замочіть в окропі, щоб він набух.
У збиту суміш всипте родзинки і перемішуйте.Поставте в духовку при температурі 180-200°C приблизно на 35-45 хвилин, поки запіканка не підніметься.
Акуратно дістаньте запіканку з духової шафи, остудіть і тільки потім виймайте з форми. Виходить соковита і однорідна текстура, що нагадує чізкейк.
Смачного!
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