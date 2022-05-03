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Відома кондитерка дала рецепт пирога, який зможе приготувати навіть дитина

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Вівторок 03 травня 2022 12:00
Відома кондитерка дала рецепт пирога, який зможе приготувати навіть дитина Готуємо смачний яблучний пиріг (колаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Як приготувати смачний яблучний пиріг, з яким впорається кожна господиня, чи навіть... дитина? Все дуже просто.

Просто, якщо робити це по рецепту відомої кондитерки Лізи Глінської, яким вона поділилася в ефірі "Ранку з Україною" на каналі "Україна".

"Я хочу поділитися з вами дуже смачним та легким у приготуванні рецептом яблучного пирога. Навіть якщо ви ні разу в житті нічого не готували, я обіцяю, що він вдасться вам з легкістю та задоволенням", - коментує кондитерка.

Для яблучного пирога за рецептом Лізи Глінської вам знадобляться:

  • яблука - 8-9 штук
  • борошно - 200 г
  • манна крупа - 200 г
  • цукор - 200 г
  • розпушувач - 10 г
  • кориця або ванільний цукор - 1 чайна ложка
  • вершкове масло - 100 г
  • молоко - 100 мл

Додатково:

  • цукор - 30 г

Процес приготування пирога

Промити яблука, очистити від шкірки та натерти на крупній терці.

Відома кондитерка дала рецепт пирога, який зможе приготувати навіть дитина

Змішати всі сухі інгредієнти: цукор, борошно, манну крупу, розпушувач, корицю або ванілін.

У сотейник вилити молоко та додати вершкове масло. Нагріти на вогні, щоб масло повністю розтопилось.

Підготувати форму діаметром близько 23 см, викласти пергамент.

Готуємо пиріг.

Для цього слід шарами викладати на деко сухі інгредієнти та яблука. Останній шар залити вершковим маслом і посипати цукром.

Відома кондитерка дала рецепт пирога, який зможе приготувати навіть дитина

Запікати у розігрітій духовці при температурі 180-190 градусів протягом 50-60 хв.

Дати виробу охолонути і тільки тоді вийняти з форми.

Смачного!

Відома кондитерка дала рецепт пирога, який зможе приготувати навіть дитина

Важливо! Сорт яблук для цього рецепту не дуже важливий, але кондитерка не радить використовувати Симеренко.

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