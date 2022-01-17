Готуємо справжній грузинський харчо: можна язика проковтнути!

Харчо - національний грузинський суп з прянощами, зеленню і часником. Таке блюдо відмінно зігріє в зимові морози та допоможе підтримати імунітет. Рецепт цієї страви нескладний і класичний харчо зможе приготувати навіть новачок на кухні.

Як приготувати справжній, наваристий і ароматний грузинський харчо – читайте в матеріалі нижче.

Інгредієнти на каструлю в 4 л:

Яловичина – 1-1, 5 кг

Цибуля - 1 шт.

Хмелі-сунелі - півтори ложки

Аджика - 3 ложки

Цукор - 1 ч. ложка

Рослинна олія - 3 ст. ложки

Рис - 5 ст. ложок

Волоські горіхи подрібнені - 2 ст. ложки

Кінза - 4 ст. ложки

Петрушка - 2 ст. ложки

Часник - 3-4 зубчики

Сіль і перець - на смак

Спосіб приготування:

Для приготування харчо можна брати будь-яку частину яловичини - як м'якоть, так і шматок на ребрі. М'ясо потрібно ретельно промити та обсушити.

Потім м'ясо потрібно нарізати шматками та обсмажити. Також шматок м'яса можна запекти цілком в духовці з часником – хвилин 20 при температурі 220 градусів.

Далі м'ясо перекладаємо в каструлю і заливаємо водою. Варимо бульйон з додаванням половинки цибулі та зубчика часнику на середньому вогні – від 60 до 90 хвилин.

Другу половину цибулі нарізаємо дрібно і злегка обсмажуємо в олії на сковороді, буквально 2 хвилини.

Рис промиваємо кілька разів під проточною водою і додаємо в сковороду до цибулі. Туди ж додаємо аджику, даємо протушкуватися 2-3 хвилини та додаємо 2-3 ополоники бульйону.

Закриваємо кришкою і тушкуємо 5-7 хвилин. Після цього додаємо спеції: хмелі-сунелі, кінзу, петрушку, сіль, перець.

Бульйон проціджуємо і виймаємо з нього м'ясо, доводимо до кипіння на сильному вогні та додаємо в каструлю заправку з рисом. Зменшуємо вогонь до невеликого і варимо 15-20 хвилин.

М'ясо ріжемо невеликими шматочками та додаємо в каструлю. Також беремо подрібнені горіхи та висипаємо в каструлю. Можна додати 1-2 листочки лаврового листа. І видавлюємо 1-2 зубчики часнику.

Дайте харчо поваритися ще 15-20 хвилин і зніміть з вогню. Харчо повинен настоятися не менше 30 хвилин.

Покроковий рецепт грузинського харчо