Готуємо кабачкові нагетси в духовці: смачна страва без краплі олії

Кабачкові нагетси в духовці виходять дуже соковитими і м'якими всередині, з чудовою хрусткою скоринкою зовні. При цьому готуються вони без краплі олії.
Рецептом закуски поділилася фуд-блогер Anny Cooking.
Кабачкові нагетси - час приготування 50 хвилин
Кабачки нарізаємо як на відео. Додаємо сіль і залишаємо на 15 хвилин.
Змішуємо сухарі, натертий на дрібній тертці сир, паприку і часник.
Збовтуємо яйця.
Кабачок паніруємо в борошні, яйці і суміші сухарів з смром. Викладаємо на деко, застелене пергаментом.
Випікаємо при 210 градусах 25 хвилин.
Для соусу змішуємо сметану, кріп і натертий часник, якщо треба - трохи солимо.
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