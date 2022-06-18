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Готуємо кабачкові нагетси в духовці: смачна страва без краплі олії

Рецепт нагетсів з кабачків (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Кабачкові нагетси в духовці виходять дуже соковитими і м'якими всередині, з чудовою хрусткою скоринкою зовні. При цьому готуються вони без краплі олії.

Рецептом закуски поділилася фуд-блогер Anny Cooking.

Кабачкові нагетси - час приготування 50 хвилин

Інгредієнти:

  • 2 невеликі кабачки
  • 1 ч. л. солі
  • 100 г панірувальних сухарів
  • 100 г твердого сиру
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. сухого часнику
  • 3 яйця
  • ~3 ст. л. борошна
  • соус: 2-3 ст. л. сметани, кріп, 1 зубчик часнику


Приготування:

Кабачки нарізаємо як на відео. Додаємо сіль і залишаємо на 15 хвилин.

Змішуємо сухарі, натертий на дрібній тертці сир, паприку і часник.

Збовтуємо яйця.

Кабачок паніруємо в борошні, яйці і суміші сухарів з смром. Викладаємо на деко, застелене пергаментом.

Випікаємо при 210 градусах 25 хвилин.

Для соусу змішуємо сметану, кріп і натертий часник, якщо треба - трохи солимо.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко поділився рецептом народної української страви - куліша.

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