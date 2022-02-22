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Готуємо домашню арахісову пасту з трьох інгредієнтів: діти будуть в захваті

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Вівторок 22 лютого 2022 20:43
Готуємо домашню арахісову пасту з трьох інгредієнтів: діти будуть в захваті Як приготувати арахісову пасту (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На сніданок діти обожнюють їсти млинці з арахісовою пастою. А домашній такий продукт стане чудовим замінником магазинного продукти.

Про це пише 5-Minute Crafts.

Для приготування домашньої арахісової пасти потрібні такі інгредієнти:

  • 900 грамів арахісу;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 8 – 10 сухих фініків.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно випікати арахіс за температури 210 градусів, приблизно 10 хвилин. Далі покласти його у кухонний комбайн і подрібнити. Відкладіть кілька ложок меленого арахісу.

Готуємо домашню арахісову пасту з трьох інгредієнтів: діти будуть в захватіГотуємо домашню арахісову пасту з трьох інгредієнтів: діти будуть в захваті

Як приготувати арахісову пасту (5minutecrafts)

Продовжуйте подрібнювати ще кілька хвилин, поки арахіс не стане схожим за консистенцією до тіста. До арахісу додайте сіль і сушені фініки.

Готуємо домашню арахісову пасту з трьох інгредієнтів: діти будуть в захватіЯк приготувати арахісову пасту (5minutecrafts)

Після цього змішайте всі інгредієнти та додайте мелений арахіс, який ви відклали раніше. Якщо ви хочете отримати більш рідку консистенцію, то перемішайте ще кілька хвилин.

Готуємо домашню арахісову пасту з трьох інгредієнтів: діти будуть в захватіЯк приготувати арахісову пасту (5minutecrafts)

Арахісову пасту потрібно зберігати в скляній банці з герметичною кришкою та в холодильнику. Спожити її потрібно впродовж кількох тижнів.

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