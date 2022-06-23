Готуємо млинці на окропі для будь-якої начинки: ви закохаєтеся в цей рецепт
Скріншот: Заварні тонкі млинці за рецептом Лілії Цвіт
Всі люблять тонкі млинці за їхню універсальність, адже завернути в них можна будь-яку начинку. Якщо ви ще не маєте свого улюбленого рецепту, спробуйте приготувати їх на основі заварного тіста. Вам точно сподобається!
Рецептом поділилася популярна українська кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 30-40 шт.:
- яйця - 3 шт.
- цукор - 50 г
- сіль - 1/4 ч. л.
- молоко - 500 мл
- крохмаль - 20 г
- борошно - 300 г
- олія - 50 мл
- окріп - 200 мл
Покрокове приготування:
- Нам знадобиться глибокий посуд, у який відправимо 3 розбиті яйця.
- Далі додаємо 2 столові ложки цукру, 1/4 чайної ложки солі
- Збиваємо суміш, поки цукор не розчиниться. Збивати слід не довше 2 хвилин.
- Далі поступово додаємо молоко та ще раз все добряче перемішуємо.
- Наступним додаємо крохмаль та борошно.
- Замішуємо на низьких обертах до однорідної консистенції.
- Додаємо трохи олії та знову перемішуємо. Має вийти рідке однорідне тісто.
- Знов починаємо місити міксером тісто та поступово виливаємо окріп, так щоб тісто рівномірно заварилось.
Залишаємо тісто на 30 хвилин, щоб воно охолонуло і можна готувати!
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