Соромно дивитися в очі: на Х-факторі стався казус на врученні Народної премії

На Х-факторі оголосили результати голосування "Народна премія" в номінації "Улюблений колектив"
На шоу Х-фактор 10 сезон в прямому ефірі стався казус - після оголошення 15 грудня результатів голосування "Народна премія" в номінації "Улюблений колектив" за всі сезони існування вокального конкурсу переможцем визнано групу Yurcash, однак отримати нагороду на сцені музиканти не змогли - їх просто не було в залі. Ведуча заявила, що кубок передадуть рокерам, тренером яких був Андрій Данилко.
Зазначимо, що "Юркеш" ще в 2017 році на Х-факторі "підірвали" шоу своїм виступом, і тоді організатори пообіцяли музикантам зняти кліп. Але цього так і не сталося.
"Ну ми не "Хатіко", аби цього вірно чекати, бо все було ясно ше тоді... Все одно у всіх жевріла маленька іскра надії, що слова в наш час мають силу", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці колективу.
"Юркеш" гаряче подякували українцям за їхню підтримку та голоси тоді і зараз. При цьому обурюються рішенням організаторів шоу не запрошувати переможців на ефір.
"Кубки зараз передають не руки в руки, не в ефірах, тому що соромно дивитися в очі за невиконані публічні обіцянки", - йдеться у публікації.
Також рокери закликали своїх прихильників влаштувати флешмоб в мережі, щоб нагадати про обещаном кліпі.
"Разом - ми сила! Рок не іржавіє! Вводимо хештег # стб_де_клип_юркеш!!!" - написали музиканти.
Відео: Х-фактор 10 сезон - гурт "Юркеш" не запросили на шоу за кубком "Улюблений колектив"
Користувачі мережі підтримують "Юркеш" і також розкритикували дії організаторів шоу.
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