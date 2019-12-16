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Соромно дивитися в очі: на Х-факторі стався казус на врученні Народної премії

STYLERТелешоу    16.12.2019 - 08:28
Соромно дивитися в очі: на Х-факторі стався казус на врученні Народної премії
Х-фактор 10 сезон (Фото: скріншот)

На Х-факторі оголосили результати голосування "Народна премія" в номінації "Улюблений колектив"

На шоу Х-фактор 10 сезон в прямому ефірі стався казус - після оголошення 15 грудня результатів голосування "Народна премія" в номінації "Улюблений колектив" за всі сезони існування вокального конкурсу переможцем визнано групу Yurcash, однак отримати нагороду на сцені музиканти не змогли - їх просто не було в залі. Ведуча заявила, що кубок передадуть рокерам, тренером яких був Андрій Данилко.

Зазначимо, що "Юркеш" ще в 2017 році на Х-факторі "підірвали" шоу своїм виступом, і тоді організатори пообіцяли музикантам зняти кліп. Але цього так і не сталося.

"Ну ми не "Хатіко", аби цього вірно чекати, бо все було ясно ше тоді... Все одно у всіх жевріла маленька іскра надії, що слова в наш час мають силу", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці колективу.

"Юркеш" гаряче подякували українцям за їхню підтримку та голоси тоді і зараз. При цьому обурюються рішенням організаторів шоу не запрошувати переможців на ефір.

"Кубки зараз передають не руки в руки, не в ефірах, тому що соромно дивитися в очі за невиконані публічні обіцянки", - йдеться у публікації.

Також рокери закликали своїх прихильників влаштувати флешмоб в мережі, щоб нагадати про обещаном кліпі.

"Разом - ми сила! Рок не іржавіє! Вводимо хештег # стб_де_клип_юркеш!!!" - написали музиканти.

Відео: Х-фактор 10 сезон - гурт "Юркеш" не запросили на шоу за кубком "Улюблений колектив"

Користувачі мережі підтримують "Юркеш" і також розкритикували дії організаторів шоу.

  • Не запросити переможців на врученні - це ганьба організаторам... Юркеш кращі! Народ знає! Організаторам - ганьба.
  • Кубок - це заслужено і круто. І варто вручати його по-людськи, на сцені. Тому хлопці цю сцену зробили цікавою для тисяч глядачів, які раніше Х-фактор взагалі не дивилися. І так, як вони запалювали і розривали, як бунтували і дуріли - так більше ніхто не зміг. І не зможе. Вітаємо ще раз із заслуженою нагородою. Але все-таки цікаво, # стб_де_клип_юркеш? Може час виконувати обіцянки?
  • Супер! Я вітаю Юркеш! Дуже рада за них!
  • А адже Юркеш і в цьому році... кинув таргана СТБ у суп - я впевнений, що вони планували більш хитромудру церемонію, ніж "переслати приз поштою" - і ось довелося на ходу перегравати...Соромно дивитися в очі: на Х-факторі стався казус на врученні Народної премії

Соромно дивитися в очі: на Х-факторі стався казус на врученні Народної преміїСоромно дивитися в очі: на Х-факторі стався казус на врученні Народної премії

Скрін коментарів facebook.com/YurcashFriendClub

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