Ощадбанк зганьбився через рекламу поборів у школі

Ощадбанк зганьбився через рекламу про побори в школі (колаж: РБК-Україна)

Ощадбанк запропонував переказувати гроші на день народження завуча через свій додаток

Ощадбанк оскандалився з новою рекламою. Маркетологи державного банку вирішили дещо осучаснити імідж установи, яка асоціюється зазвичай з видачею пенсій та сплатою комуналки.

Розробники реклами Ощадбанку запустили серію постерів під хештегом #zvisnoтема, вирішивши отримати лояльність клієнтів молодшого покоління. Однією з таких пропозицій стали перекази через Ощад/24 на штори, дні народження завуча, ремонт, а також інші потреби, які зазвичай обговорюються на батьківських зборах.

Відповідну публікацію зробила Олена Парфьонова, одна з головних борців проти поборів у школі, на Facebook-сторінці спільноти Батьки SOS.

Блогер звернула увагу, що державний банк закликає підтримувати те, про що нещодавно говорив Володимир Зеленський, коли оголосив антикорупційний флешмоб, надавши гарячу лінію НАБУ.

"Я так розумію що саме про це говорив Президент щодо звернення до НАБУ? бОгі чи бОгіні маркетингу вирішили показати всій країні як безготівково сплачувати 24/7 побори до школи? Дно, чи ще ні?" - пише Парфьонова.

Ощадбанк зганьбився через рекламу про побори в школі (скрін: facebook.com)

Одна з коментаторів додала картинку, на якій зображено, що Ощадбанк пропонує робити "перекази на штори".

Ощадбанк зганьбився через рекламу про побори в школі (скрін: facebook.com)

Дописувачі в коментарях також зазначають, що державний банк відкрито підтримує корупцію, і це - недопустимо.

"Перекази на ремонт, день народження завуча, нові підручники... Це жесть.

У них же є юристи. Ну як так можна на державному рівні підтримувати корупцію та побори? Ще й державний банк", - обурюється юзер.

"Здається, бОгі чи бОгіні маркетингу "Ощадбанку" мешкають в іншій реальності..." - дійшла до висновку коментатор.

Ощадбанк зганьбився через рекламу про побори в школі (скрін: facebook.com)

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