Ощадбанк опозорился из-за рекламы поборов в школе (обновлено)

Ощадбанк опозорился из-за рекламы о поборах в школе (коллаж: РБК-Украина)

Ощадбанк предложил переводить деньги на день рождения завуча через свое приложение

Ощадбанк оскандалился с новой рекламой. Маркетологи государственного банка решили несколько осовременить имидж учреждения, которое ассоциируется с выдачей пенсий и уплатой коммуналки.

Разработчики рекламы Ощадбанка запустили серию постеров под хештегом #zvisnoтема, решив получить лояльность клиентов младшего поколения. Одним из таких предложений стали переводы через Ощад/24 на шторы, дни рождения завуча, ремонт, а также другие потребности, которые обычно обсуждаются на родительских собраниях.

Соответствующую публикацию сделала Елена Парфенова, одна из главных борцов против поборов в школе, на Facebook-странице сообщества Батьки SOS.

Блогер обратила внимание, что государственный банк призывает поддерживать то, о чем недавно говорил Владимир Зеленский, когда объявил антикоррупционный флешмоб, предоставив горячую линию НАБУ.

"Я так понимаю что именно об этом говорил Президент относительно обращения к НАБУ? бОги или бОгини маркетинга решили показать всей стране как безналично оплачивать 24/7 поборы в школу? Дно, или еще нет?" - пишет Парфенова.

Ощадбанк опозорился из-за рекламы о поборах в школе (скрин: facebook.com)

Одна из комментаторов добавила картинку, на которой изображено, что Ощадбанк предлагает делать "переводы на шторы".

Ощадбанк опозорился из-за рекламы о поборах в школе (скрин: facebook.com)

Подписчики в комментариях также отмечают, что государственный банк открыто поддерживает коррупцию, и это - недопустимо.

"Переводы на ремонт, день рождения завуча, новые учебники... Это жесть.

У них же есть юристы. Ну как так можно на государственном уровне поддерживать коррупцию и поборы? Еще и государственный банк", - возмущается юзер.

"Кажется, бОги или бОгини маркетинга Ощадбанка живут в другой реальности..." - пришла к выводу комментатор.

Ощадбанк опозорился из-за рекламы о поборах в школе (скрин: facebook.com)

В Ощадбанке, к слову, моментально отреагировали на скандал.

"Мы считаем необходимым извиниться за пост по онлайн переводах, который был по-разному трактован и вызвал обсуждения. Целью поста было подчеркнуть удобство проведения платежей онлайн. Любые платежи более удобны и контролируемы, когда проходят в безналичной форме. Только об должна быть коммуникация. Согласны, что пример платежей, который был использован в промо-тексте, является неприемлемым. Мы приносим извинения и уже удалили этот пост", - рассказали в пресс-службе банка.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке разразился скандал между работницей учреждения и трансгендерной активисткой.