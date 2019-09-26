Ощадбанк опозорился из-за рекламы поборов в школе (обновлено)

Ощадбанк предложил переводить деньги на день рождения завуча через свое приложение
Ощадбанк оскандалился с новой рекламой. Маркетологи государственного банка решили несколько осовременить имидж учреждения, которое ассоциируется с выдачей пенсий и уплатой коммуналки.
Разработчики рекламы Ощадбанка запустили серию постеров под хештегом #zvisnoтема, решив получить лояльность клиентов младшего поколения. Одним из таких предложений стали переводы через Ощад/24 на шторы, дни рождения завуча, ремонт, а также другие потребности, которые обычно обсуждаются на родительских собраниях.
Соответствующую публикацию сделала Елена Парфенова, одна из главных борцов против поборов в школе, на Facebook-странице сообщества Батьки SOS.
Блогер обратила внимание, что государственный банк призывает поддерживать то, о чем недавно говорил Владимир Зеленский, когда объявил антикоррупционный флешмоб, предоставив горячую линию НАБУ.
"Я так понимаю что именно об этом говорил Президент относительно обращения к НАБУ? бОги или бОгини маркетинга решили показать всей стране как безналично оплачивать 24/7 поборы в школу? Дно, или еще нет?" - пишет Парфенова.
Ощадбанк опозорился из-за рекламы о поборах в школе (скрин: facebook.com)
Одна из комментаторов добавила картинку, на которой изображено, что Ощадбанк предлагает делать "переводы на шторы".
Ощадбанк опозорился из-за рекламы о поборах в школе (скрин: facebook.com)
Подписчики в комментариях также отмечают, что государственный банк открыто поддерживает коррупцию, и это - недопустимо.
"Переводы на ремонт, день рождения завуча, новые учебники... Это жесть.
У них же есть юристы. Ну как так можно на государственном уровне поддерживать коррупцию и поборы? Еще и государственный банк", - возмущается юзер.
"Кажется, бОги или бОгини маркетинга Ощадбанка живут в другой реальности..." - пришла к выводу комментатор.
Ощадбанк опозорился из-за рекламы о поборах в школе (скрин: facebook.com)
В Ощадбанке, к слову, моментально отреагировали на скандал.
"Мы считаем необходимым извиниться за пост по онлайн переводах, который был по-разному трактован и вызвал обсуждения. Целью поста было подчеркнуть удобство проведения платежей онлайн. Любые платежи более удобны и контролируемы, когда проходят в безналичной форме. Только об должна быть коммуникация. Согласны, что пример платежей, который был использован в промо-тексте, является неприемлемым. Мы приносим извинения и уже удалили этот пост", - рассказали в пресс-службе банка.
Ранее мы писали, что в ПриватБанке разразился скандал между работницей учреждения и трансгендерной активисткой.