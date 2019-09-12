ПриватБанк кардинально оновив Приват24: що зміниться з вересня

ПриватБанк анонсував новий дизайн і можливості додатку Приват24
ПриватБанк повністю оновив найпопулярніший в Україні сервіс Приват24. Вже з вересня клієнти банку, які користуються додатком, можуть завантажити версію, що передбачає багато нововведень, які саме - читайте в матеріалі.
12 вересня ПриватБанк презентував новий Приват24, пише Інформатор.
Повідомляється, що в тестуванні нової версії Приват24 взяли участь 250 тисяч користувачів, що дозволило розробникам оптимізувати функціонал, виправити баги і зробити додаток якомога більш зручним.
Одна з головних новинок - віртуальна карта - повноцінний картковий продукт, але без пластику. Замовити її можна буде не відвідуючи відділення банку.
Іконка Приват24 стала чорною замість звичної біло-зеленої. Крім того в додатку видно карти користувача, в тому числі і інших банків. Крім того, в налаштуваннях можна буде змінити дизайн карти, або і зовсім приховати її, якщо користуєтеся рідко.
ПриватБанк оновив Приват24 (фото: dp.informator.ua)
ПриватБанк оновив Приват24 (фото: dp.informator.ua)
Повідомляється, що оновлений додаток для iOS вже доступний в AppleStore. А для користувачів Android оновлений Приват24 з'явиться вже незабаром.
Крім того, було презентовано ще одне нововведення - FacePay24. Послуга дозволить "платити обличчям" у магазинах. Для цього з собою не потрібно буде носити не лише картки, але і смартфони.
Для цього необхідно встановити новий Privat24 і активувати оплату FacePay24. Далі зробити три селфі з різних ракурсів і прив'язати до зображення свого обличчя банківську картку Visa. Після цього оплачувати покупки можна, подивившись в спеціальну камеру планшета поруч з касою.
Раніше ми писали, що з'явилися подробиці обшуку відділень ПриватБанку в Дніпрі.