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ПриватБанк кардинально оновив Приват24: що зміниться з вересня

STYLERЖиття    12.09.2019 - 18:31
ПриватБанк кардинально оновив Приват24: що зміниться з вересня
ПриватБанк оновив Приват24 (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк анонсував новий дизайн і можливості додатку Приват24

ПриватБанк повністю оновив найпопулярніший в Україні сервіс Приват24. Вже з вересня клієнти банку, які користуються додатком, можуть завантажити версію, що передбачає багато нововведень, які саме - читайте в матеріалі.

12 вересня ПриватБанк презентував новий Приват24, пише Інформатор.

Повідомляється, що в тестуванні нової версії Приват24 взяли участь 250 тисяч користувачів, що дозволило розробникам оптимізувати функціонал, виправити баги і зробити додаток якомога більш зручним.

Одна з головних новинок - віртуальна карта - повноцінний картковий продукт, але без пластику. Замовити її можна буде не відвідуючи відділення банку.

Зміни в додатку Приват24:

  • Дизайн

Іконка Приват24 стала чорною замість звичної біло-зеленої. Крім того в додатку видно карти користувача, в тому числі і інших банків. Крім того, в налаштуваннях можна буде змінити дизайн карти, або і зовсім приховати її, якщо користуєтеся рідко.

ПриватБанк кардинально оновив Приват24: що зміниться з вересня

ПриватБанк оновив Приват24 (фото: dp.informator.ua)

  • З'явилася можливість дивитися аналітику по картах.
  • У розділі "Безпека" можна буде вибрати різні налаштування для авторизації - вхід без пароля, TouchID.

ПриватБанк кардинально оновив Приват24: що зміниться з вересня

ПриватБанк оновив Приват24 (фото: dp.informator.ua)

  • З'явилася довгоочікувана кнопка "Вихід".
  • Звичні платежі тепер можна додати на головний екран. Завдяки цьому поповнити рахунок або заплатити комуналку можна буде швидше.
  • Конвертувати валюту можна буде у меню "Курс валют".
  • Всі карти можна буде подивитися в меню "Гаманець". Крім того, розташування карт можна буде змінювати за бажанням.
  • Шаблони будуть формуватися автоматично, що прискорить перекази і позбавить користувача від зайвих кліків.

Повідомляється, що оновлений додаток для iOS вже доступний в AppleStore. А для користувачів Android оновлений Приват24 з'явиться вже незабаром.

Крім того, було презентовано ще одне нововведення - FacePay24. Послуга дозволить "платити обличчям" у магазинах. Для цього з собою не потрібно буде носити не лише картки, але і смартфони.

Для цього необхідно встановити новий Privat24 і активувати оплату FacePay24. Далі зробити три селфі з різних ракурсів і прив'язати до зображення свого обличчя банківську картку Visa. Після цього оплачувати покупки можна, подивившись в спеціальну камеру планшета поруч з касою.

Раніше ми писали, що з'явилися подробиці обшуку відділень ПриватБанку в Дніпрі.

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