Без гостей и белого платья: экс-жена Дзидзьо во второй раз вышла замуж необычным способом

С отцом своего будущего ребенка, бизнесменом Андреем Павлюком она решила заключить брак онлайн - в приложении "Дія". Выбранный день тоже оказался символическим - сегодня ее возлюбленный празднует день рождения.

"Родной, с днем рождения! Ты - мой любимый мужчина, лучший друг, родная душа. Я тебя вымечтала, и мы нашли друг друга, чтобы дарить радость, наслаждаться и ценить. Хочу поблагодарить тебя за крепкий тыл, поддержку, любовь и вдохновение", - отметила в поздравлении певица.

Ярослава Притула во второй раз вышла замуж (фото: instagram.com/slavia_official)

Также она отметила, что предложение Андрей сделал ей в "Дії", на что певица ответила согласием.

Бывшая Дзидзьо вышла замуж в "Дії" (скриншот)

"Сегодня ты сделал мне предложение в "Дії". Идея пожениться онлайн - твоя, в твой день рождения - моя, хоть я и сомневалась, но ты поддержал, сказал, как раз супер соединить эти два события", - подытожила Slavia.

Бывшая Дзидзьо вышла замуж в "Дії" (скриншот)

Также она опубликовала несколько фото с беременной фотосессии и скриншоты с "Дії".

Экс-жена Дзидзьо во второй раз вышла замуж (скриншот)

Как отреагировали в сети

Фолловеры певицы тут же принялись поздравлять ее с этим радостным событием:

"Поздравляю! Желаю счастья вашей семье"

"Вы - чудесные!"

"Искренние поздравления вашей паре, будьте счастливы!"

"Так радуюсь за вас, как будто меня зовут замуж. Счастья вам!"

"Красивая пара. Поздравляю!".

Певица Slavia со своим мужем (фото: instagram.com/slavia_official)

Что известно про личную жизнь Slavia

Ярослава Притула была более 20 лет в отношениях с известным исполнителем Дзидзьо (DZIDZIO), из них 8 лет пара прожила в официальном браке. Однако в 2021 году они развелись.

В 2025 году стало известно, что Slavia беременна от Андрея Павлюка - бизнесмена родом из Житомира, который занимается изделиями из камня и дерева.

Певица сделала это также оригинальным способом, показав округлившийся животик в новом клипе "Дівка з перцем".

Пара познакомилась несколько лет назад в киношколе на курсах актерского мастерства. На тот момент артистка еще была замужем, однако мужчина всячески проявлял знаки внимания, дарил роскошные букеты и подарки.

Ярослава не понимала, чего он хочет от замужней женщины, и сначала общалась с Павлюком как с другом. Вскоре она поняла, что встретила родственную душу.

После развода с Дзидзьо Ярослава начала встречаться с Павлюком, а затем жить вместе. Несмотря на беременность, пара не спешила оформлять свои отношения официально.

Slavia и Андрей Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)