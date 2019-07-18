Гори сміття, щури і гадюки: жахи курортної Кирилівки показали в мережі

Курортне місто Кирилівка Запорізької області все частіше фігурує в новинах, так як там регулярно відбуваються неприємні інциденти з відпочиваючими. Нещодавно ми писали про те, як люди майже на цілу годину застрягли на атракціоні на висоті 50 метрів.

А нещодавно в мережі з'явилося відео, в якому показали, як керівники баз відпочинку стежать за своїми територіями. Зокрема, на одній з турбаз на півострові Бірючому, директор довів до такої антисанітарії, що у горах сміття завелися щури і гадюки.

Відео опублікував директор Національного парку "Приазовський" Дмитро Воловик. Він зазначив, що територія цієї бази не входить в зону відповідальності парку.

"Мальовнича картина в заповідній зоні – гори сміття, харчові відходи в пакетах, черв'яки, гадюки й щури. Так виглядає в'їзд на базу відпочинку "Любава". Сморід від смітника стоїть на всю округу", - повідомив Воловик.

Відео він опублікував у відповідь на обурення відпочиваючих з приводу збору 200 гривень на добу з кожної машини за відпочинок на Федотовій косі. Він пояснив, що на гроші від зборів вдалося поставити пост охорони, шлагбауми, відеокамери, кожні сто метрів сміттєві баки, а також організувати вивезення сміття через день.

Крім того, для туристів з наметами, які приїжджають відпочивати без машини, вхід на косу залишається безкоштовним.

"На цьому тижні завозять біотуалети - 4 штуки і стаціонарні контейнери, замовлений пандус для інвалідів-візочників. Цього мало??? Вам показати фото Федотки за минулий рік і зараз? При цьому в'їзд для інвалідів, учасників, і жителів Кирилівської ОТГ безкоштовний. Намети і вхід безкоштовні", - додав Воловик.

Відпочинок в Кирилівці з щурами і гадюками (YouTube/РІА Мелітополь)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 20-річний хлопець потрапив до реанімації після купання в Азовському морі.

А також розповідали про те, що узбережжі Азовського моря атакували величезні активні медузи.