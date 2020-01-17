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Всі гори будуть коритися: кому із знаків Зодіаку нечувано пощастить

STYLERЖиття    17.01.2020 - 06:27
Всі гори будуть коритися: кому із знаків Зодіаку нечувано пощастить
Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Гороскоп на 2020 рік обіцяє цим знакам Зодіаку запаморочливий успіх

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що Білий Металевий Щур стане вельми неоднозначним для всіх знаків Зодіаку. Одним він принесе можливість почати щось нове і досягти неймовірного успіху, а іншим – труднощі та випробування.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких життя почне мінятися в кращу сторону прямо з січня, адже згідно з китайським гороскопом, Білий Металевий Щур вступить у свої права лише з 25 січня.

Тельці

Зірки кажуть, що 2020 рік для Тельців стане відмінним періодом і особливо приємними виявляться перші пів року. На початку року не варто втрачати здоровий глузд і приймати поспішні рішення і це допоможе зберегти найважливіше. У березні прийде натхнення і легкість, яка допоможе домогтися неймовірного успіху і кардинально змінити життя на краще. В кінці року всі справи будуть складатися вдало і можлива зустріч з людиною, яка відіграє важливу роль у житті.

Леви

Рік стане для Львова сприятливим і в перші місяці вийде зробити те, що не вдавалось раніше. Можливий прорив у важливій справі й виправлення помилок минулого. Доведеться приймати важливі рішення в професійній та особистій сфері. Зірки обіцяють вступ у шлюб і придбання нерухомості. У грудні варто слухати свою інтуїцію, бо тільки вона дасть зрозуміти, чи варто кардинально змінювати все своє життя.

Козероги

Рік буде насиченим і складним, але дуже цікавим і багатим на різноманітні події. Нудьгувати не доведеться, оскільки зміни будуть відбуватися з великою швидкістю і потрібно буде постійно тримати руку на пульсі. До весни варто займатися збором інформації та присвятити себе спілкуванню з людьми. В середині літа з'явиться можливість досягти важливу мету, яка раніше була недоступна. Осінь буде дуже плідною в плані роботи, і результат перевершить всі очікування.

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