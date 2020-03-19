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Життя кардинально зміниться: ці знаки Зодіаку чекають серйозні зміни

STYLERЖиття    19.03.2020 - 21:00
Життя кардинально зміниться: ці знаки Зодіаку чекають серйозні зміни
Гороскоп на березень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких кінець березня стане багатим на зміни

Гороскоп на березень 2020 року свідчить, що перший весняний місяць стане дуже складним для більшості представників зодіакального сузір'я. Можливі зриви планів, неприємності з фінансами, але при цьому варто очікувати кардинальних змін, важливих зустрічей і несподіваних подій.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким остання декада березня принесе суттєві й серйозні зміни в житті.

Леви

Життя Левів в останні дні березня може зміниться до невпізнання і це буде стосуватися багатьох сфер. Після 21 березня можливий великий фінансовий заробіток, який дасть можливість забути про гроші на деякий час. З'явиться можливість втілити в життя самі неймовірні ідеї й кінець березня буде більше схожий на свято з феєрверками, ніж на карантин в ізоляції. Зірки радять не чинити опір змінам.

Риби

Зірки обіцяють Рибам красивий роман і початок чуттєвих і прекрасних відносин. Самотні Риби зможуть відчути те, що раніше їм було невідомо. Близька людина принесе в життя Риб кардинальні зміни, потік емоцій і зміну напрямку в житті. Тим, хто вже перебуває у відносинах, також варто порадіти – зірки готують їм цікаві сюрпризи.

Козоріг

Невдачі в останній час просто переслідували Козерогів, але саме зараз наступає позитивний і сприятливий час для всіх звершень. Удача прямо почне переслідувати по п'ятах, і Козероги будуть відчувати, що настав той самий зоряний час. Все задумане втілиться в життя без особливої праці, Козерогам потрібно лише тільки сконцентруватися на своїх бажаннях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період карантину, з 17 березня по 3 квітня.

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