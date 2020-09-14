Гороскоп для всіх знаків Зодіаку: кому пощастить сьогодні

Гороскоп на 14 вересня (колаж: РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кому зірки обіцяють удачу у всіх справах з 14 вересня

Гороскоп на понеділок, 14 вересня 2020 року, обіцяє Ракам чудовий період і виконання бажань, Близнюкам день принесе хвилювання і турботи, втім, він не буде мати негативне забарвлення.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в понеділок, 14 вересня, і кому зірки обіцяють успіх. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен. У Овнів сьогодні будуть приємні новини. Це може не бути пов'язано з чимось глобальним, проте ви звернете увагу на це.

Телець. Тельці плідно працювали, і тепер заслужили на відпочинок. Виберіть те, що вам більше допоможе відволіктися від робочих буднів і щоденних турбот.

Близнюки. Для Близнюків понеділок принесе деякі клопоти, але вони не будуть негативними. Можливо вам доведеться готуватися до приходу гостей.

Рак. Представникам цього знаку Зодіаку зірки прогнозують виконання бажань. Раки також наблизяться на кілька кроків до втілення своїх бажань.

Лев. Левам не завадить в цей день розширити своє коло спілкування. Нові знайомства надихнуть вас на свіжі ідеї.

Діва. Дівам краще сьогодні утриматися від ризиків, оскільки вони виправдають себе. Залишайтеся в комфортному середовищі. А для експериментів ще буде час.

Терези. Терезам 14 вересня краще звернути увагу на свою зовнішність. Якщо ви хотіли щось змінити, то сьогодні вдалий день для цього.

Скорпіон. Скорпіонам краще сьогодні зайнятися спортом. Спорт допомагає отримати "позитивні" гормони, і він корисний для здоров'я.

Стрілець. У Стрільців з'явиться багато нових ідей щодо джерел додаткового заробітку. Астрологи радять вибрати той варіант, який найбільше комфортним для вас.

Козеріг. Козерогам сьогодні дуже сильно повезе в любові. Вони зможуть зустріти людину, яка може стати їхньою майбутньою дружиною або чоловіком.

Водолій. У першій половині дня у Водоліїв пройде важлива зустріч, яка вплине на їхнє подальше життя.

Риби. День ідеально підходить для розслаблення і роздумів про справжні цінності. Астрологи радять Рибам знайти час для близьких.

Нагадаємо, астрологи розповіли, кому зірки обіцяють удачу у всіх справах з 14 по 20 вересня.

Раніше ми писали про те, що у вересні деяким знакам Зодіаку доведеться зробити фатальний життєвий вибір.