Пощастить у коханні і фінансах: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 14 по 20 вересня

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 14 по 20 вересня (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кому зірки обіцяють удачу у всіх справах з 14 по 20 вересня

Гороскоп на середину вересня обіцяє активний та насичений період. Можливі несподівані, але доленосні зустрічі, багато клопоту, фінансові вливання та успіх у романтичній сфері.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 7 по 14 вересня, і кому зірки обіцяють успіх. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Позбавтеся від усього, що вас засмучує, лякає, змушує втрачати впевненість у собі – це веде до неприємностей. Постарайтеся менше спілкуватися з токсичними людьми, не допускайте впливу маніпуляторів. Найбільш вдалі дні – четвер, п'ятниця і субота. Зірки будуть в гармонії з планетами, і Овни будуть вдалі у фінансовій, любовній сфері. З коханими беріть ініціативу у свої руки. Не пускайте нічого не самоплив, особливо у понеділок і вівторок.

Телець

На цьому тижні успіх буде забезпечений Тельцям у всіх сферах життя. Можна навіть ризикнути, але за умови, якщо цього вимагатиме ситуація. Зірки обіцяють прибуток і нові висоти в роботі та бізнесі. Вдалими будуть нові проєкти, складна робота і великі покупки. Не допускайте скупість, оскільки це може відвести від вас успіх і призвести до фіаско. Постежте обов'язково за своїм здоров'ям, оскільки хороше самопочуття буде пов'язано з продуктивністю.

Близнюки

Серцева тема стане на цьому тижні найважливішою. Якщо у вас немає другої половинки, то саме час завести нові знайомства. Настає вдалий період для побачень, романтики, душевних розмов і спілкування в соціальних мережах. 18 вересня очікується спад енергії. У фінансах – проводьте переговори, запускайте нові проєкти, розв'язуйте юридичні питання. Якщо планували відпочинок – найближчий тиждень для цього підходить.

Рак

Вирушайте в подорож або ділову поїздку, відвідайте родичів в іншому місті – вам корисно буде змінити обстановку і це позбавить вас від накопичених емоцій і втоми. Відмовтеся від підвищених фізичних навантажень і не затримуйтеся на роботі. Близьким і коханим постарайтеся приділити більше уваги. Найближчими днями не займайтеся житловими питаннями, не купуйте нерухомість. При труднощах – прислухайтеся до поради близької людини.

Лев

На початку тижня можливі заплутані складності, не виключені скандали, сварки та загальне зниження тонусу. Постарайтеся більше відпочивати, відвідуйте людні місця і дозвольте собі розваги. Варто присвятити час самоосвіті та отриманню нових знань. В любовній сфері не варто приймати ніяких рішень, просто залиште все як є, і ситуація вирішиться сама собою.

Діва

Уникайте спілкування з представниками агресивних знаків Зодіаку, через те, що ви будете дуже вразливі, а вони – будуть поширювати негатив. На цьому тижні Дівам варто вибрати домашні справи та усамітнення. У відносинах варто очікувати прохолоди, але не варто на цьому концентруватися. У плані роботи найвдаліший час настане після 17 вересня. Кінець тижня бажано розвантажити та гарненько відпочити на вихідних.

Терези

Тиждень буде спокійним, тільки середа і четвер можуть бути напруженими в любові та справах. Будьте обережні при складанні та редагуванні документів. Інші дні будуть більш сприятливими, і їх можна присвятити важливим справам. Поїздки та зміна обстановки на цьому тижні будуть вдалими. А енергія зірок обіцяє приємні зустрічі, нові знайомства і прекрасне проведення часу з сім'єю. Не залишайтеся на самоті – це притягне негатив.

Скорпіон

Останні тижні були не самими приємними та настав час гарного відпочинку. Друзі або родичі на цьому тижні може попросити про допомогу, і астрологи не радять їм відмовляти. Вихідні будуть на енергетичному підйомі, скористайтеся цим періодом для розв'язання всіх питань. Можливі нові знайомства і навіть початок запаморочливого роману.

Стрілець

Зірки обіцяють сприятливий тиждень, особливо для тих, хто зможе побороти прокрастинацію. Вдалими будуть нові проєкти, ідеї, просування бізнесу і робота – скористайтеся тим, що планети на вашій стороні. Не поспішайте з прийняттям рішень і не розкидайте гроші направо і наліво. На початку тижня можете сміливо міняти імідж – відвідайте перукаря, стиліста, купіть новий одяг. Не спілкуйтеся з токсичними й нечесними людьми.

Козоріг

У вас починається період фінансової активності, і ви можете робити великі покупки, починати нові справи, міняти роботу і проводити важливі переговори. У романтичній сфері буде затишшя. Тим, хто вже у відносинах – астрологи радять дати своїй половині більше свободи. Не шукайте зараз нових знайомих і партнерів, але, якщо хтось проявить інтерес або ініціативу – не відмовляйтеся. Нова симпатія обіцяє приємні моменти.

Водолій

Перестаньте злитися і відпустіть всі образи. Уникайте негативу, особливо у відношенні близьких і коханих людей. Такі почуття можуть вкрасти вашу удачу. Навчіться прощати інших людей за їхні провини, помилки та недосконалості. У фінансових справах можливий застій і негаразди, але ситуація не стане критичною. Складною буде перша половина тижня. Не розповідайте нікому про свої плани.

Риби

Особисте життя вийде у Риб на перший план цього тижня. Якщо ви хотіли закінчити відносини або почати нові – найсприятливіший час. У фінансах очікуйте різкі злети та падіння, особливо з 16 по 19 вересня. Не здійснюйте в ці дні дорогих покупок, не порушуйте обіцянок і не виходьте за рамки дозволеного. Приділіть свій час поставленим завданням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 14 по 20 вересня.