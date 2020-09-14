Гороскоп для всех знаков Зодиака: кому повезет сегодня

Гороскоп на 14 сентября (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кому звезды сулят удачу во всех делах с 14 сентября

Гороскоп на понедельник, 14 сентября 2020 года, обещает Ракам замечательный период и исполнение желаний, Близнецам день принесет волнения и хлопоты, впрочем, он не будет иметь негативную окраску.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в понедельник, 14 сентября, и кому звезды сулят успех. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. У Овнов сегодня будут приятные новости. Это может не быть связан с чем-то глобальным, однако вы обратите внимание на это.

Телец. Тельцы плодотворно работали, и теперь заслужили на отдых. Выберите то, что вам больше поможет отвлечься от рабочих будней и ежедневных забот.

Близнецы. Для Близнецов понедельник принесет некоторые хлопоты, но они не будут негативными. Возможно вам придется готовиться к приходу гостей.

Рак. Представителям этого знака Зодиака звезды прогнозируют исполнение желаний. Раки также приблизятся на несколько шагов к воплощению своих желаний.

Лев. Львам не помешает в этот день расширить свой круг общения. Новые знакомства вдохновят вас на свежие идеи.

Дева. Девам лучше сегодня воздержаться от рисков, поскольку они оправдают себя. Оставайтесь в комфортной среде. А для экспериментов еще будет время.

Весы. Весам 14 сентября лучше обратить внимание на свою внешность. Если вы хотели, что-то изменить, то сегодня удачный день для этого.

Скорпион. Скорпионам лучше сегодня заняться спортом. Спорт помогает получить "положительные" гормоны, и он полезен для здоровья.

Стрелец. У Стрельцов появится много новых идей касательно источников дополнительного заработка. Астрологи советуют выбрать тот вариант, который будет больше всего комфортным для вас.

Козерог. Козерогам сегодня очень сильно повезет в любви. Они смогут встретить человека, который может стать их будущей женой или мужем.

Водолей. В первой половине дня у Водолеев пройдет важная встреча, которая повлияет на их дальнейшую жизнь.

Рыбы. День идеально подходит для расслабления и размышлений об истинных ценностях. Астрологи советуют Рыбам найти время для близких.

Напомним, астрологи рассказали, кому звезды сулят удачу во всех делах с 14 по 20 сентября.

Ранее мы писали о том, что в сентябре некоторым знакам Зодиака придется сделать роковой жизненный выбор.