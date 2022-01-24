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Знаки Зодіаку, яких в лютому накриє грошовою удачею: знайдіть себе серед щасливчиків!

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Понеділок 24 січня 2022 05:30
Знаки Зодіаку, яких в лютому накриє грошовою удачею: знайдіть себе серед щасливчиків! Фото: Гороскоп на лютий 2022 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на лютий 2022 розповість, яким знакам Зодіаку цей місяць принесе фінансову удачу і везіння в матеріальній сфері. Знаменитий астролог Павло Глоба назвав тих представників зодіакального кола, яким кінець зими може подарувати істотний профіт.

Про це пише Rsute.

Близнюки

Павло Глоба назвав Близнюків головними везунчиками лютого 2022 у фінансовій сфері. Ті Близнюки, які займаються бізнесом, отримають хороші результати. З діловими партнерами буде взаєморозуміння. Однак не можна забувати про відпочинок, інакше є ризик перегорання.

Діва

Астролог рекомендує Діві частіше слухати свій внутрішній голос. В останній зимовий місяць ваша інтуїція буде особливо гострою, і торкнеться це також "грошового чуття". Ваш внутрішній голос стане кращим помічником і підкаже, де шукати вихід зі складних ситуацій.

Стрілець

Павло Глоба порадив Стрільцям приготуватися до активної і плідної роботи. Вам належить вирішити багато завдань, але вони виявляться настільки цікавими, що ви будете тільки раді власній завантаженості. Часу на відпочинок майже у вас не буде, зате ви отримаєте такі результати, що трохи пізніше зможете відпочити по повній програмі.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку особливу удачу принесе "вовчий" повний місяць, який стане першим цього року.

Також астрологи розповіли, для кого зі знаків Зодіаку кінець зими 2022 стане поворотним періодом у житті.

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