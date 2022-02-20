Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 21 по 27 лютого: йдіть за покликом свого серця

Гороскоп на останні дні зими говорять про те, що кінець лютого стане активним і насиченим періодом. Прокинеться інтерес до всього нового, можливо захочеться ризикувати або дізнатися ближче людину, до якої раніше не було симпатії.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 21 по 27 лютого. Про це інформує Gadalkindom.

У найближчий тиждень захочеться взяти участь в ризикованих заходах і дізнатися щось таке, що вас раніше абсолютно не цікавило.

В особистому житті також можливі сюрпризи - увагу почнуть привертати люди, які не у вашому смаку або раніше симпатії не викликали.

Слід йти за покликом свого серця, все нове виявиться дуже корисним. Також варто запланувати на ці дні подорожі та екскурсії.

Овен

У вас є шанс знайти нового друга, і відносини стануть з ним вигідними. Тиждень вдалий для навчання та проведення тестування.

Відвідайте людне місце, сходіть в галасливу компанію - є ймовірність цікавих знайомств або важливих зустрічей. Але постарайтеся не сильно смітити грошима і не беріть в борг.

Телець

Проводжайте зиму активно, у вас вистачить на це сил і запасу енергії. Погоджуйтеся на будь-які пропозиції, які принесуть вам дохід.

Найближчими днями можливі звістки, які розставлять по місцях все у вашому особистому житті. Не факт, що новина буде хороша. Але саме вона допоможе прийняти правильне і виважене рішення.

Близнюки

Присвятіть ці дні цілком і повністю своїй родині. У вас будуть очікувані витрати, поїздки, покупки для дому та розв'язання питань про нерухомість. Період буде хорошим і з приємними клопотами.

А ось роботу варто відкласти на наступні дні. Настрій буде не діловий і захочеться трохи полінуватися. Дозвольте собі розслабитися, вам потрібно тепло і затишок в сімейному колі.

Рак

В останній тиждень зими вам варто обміркувати плани на майбутнє і проаналізувати все, що належить закінчити. Нові ідеї вже приходять в голову, але ви ще не знаєте, що з ними робити.

Дайте собі час, скоро ви зрозумієте, в якому напрямку потрібно рухатися і чого саме хочете від життя. Емоції будуть зашкалювати, контролюйте їх, щоб не налякати оточуючих.

Лев

У вас може попросити про допомогу хтось з дуже близького оточення. Якщо вам не дуже хочеться надавати послугу - все одно не поспішайте відмовляти. Будь-яка благородна справа в ці дні отримає подвійну нагороду.

А ось що робити точно не потрібно, так це позичати гроші для іншої людини. Повернути їх в строк не вийде, а у вас виникнуть проблеми.

Діва

Робота буде віднімати практично весь час в ці дні. І зірки допоможуть вам добре попрацювати. Не лінуйтеся вранці, беріть хороший темп і не зупиняйтеся до вихідних.

Ваших сил і енергії точно вистачить, а удача буде підстьобувати мотивацію. До середини тижня на допомогу прийде азарт. Не беріть тільки більше відповідальності, ніж потягнете. І постарайтеся всі справи закінчити до початку весни.

Терези

Є шанс отримати на цьому тижні нежданий дохід, спадщину або страхову виплату. Вдалою стане покупка автомобіля, нерухомості або будь-яких великих речей. Вони будуть вигідними.

Зверніть увагу на організм, можуть бути складнощі зі здоров'ям. Не запускайте процес і відразу займіться лікуванням.

Скорпіон

Для вас найкращим відпочинком зараз стане зміна обстановки. Відпочиньте від робочих буднів, проведіть хоч трохи часу в новому місці. Це може бути навіть кафе, музей або похід в гості до нових друзів.

Але постарайтеся не затримуватися допізна і не зловживати спиртним - є ризик погіршення самопочуття після такого відпочинку.

Стрілець

У вас прокинеться схильність до самокопання і це стане приводом для затяжної депресії. Постарайтеся дивитися на життя більш оптимістично. У вас є не тільки недоліки, але і гідності, навіть якщо ви їх не бачите.

Не давайте близьким людям приводу для сварок і конфліктів. Зараз ви на емоціях можете засмутити будь-кого, хто попадеться вам під руку.

Козоріг

Весь ваш вільний час доведеться на цьому тижні присвятити сімейним питанням. Близьким людям буде потрібна ваша допомога та участь, не відмовляйте їм у цьому. А на вихідних доведіть до ладу своє житло.

Не беріть на себе багато відповідальності. В середині тижня ви раптом зрозумієте, що деякі теми в роботі вам стали нецікаві.

Водолій

Якщо ви хотіли побудувати кар'єру політика або розв'язати юридичні питання - зараз саме час цим зайнятися. Все буде вирішуватися швидше, ніж очікувалося і в інших сферах життя.

Сімейним Водоліям варто подумати, як урізноманітнити своє особисте життя та обговорити це з партнером - можливо, він підкаже хорошу ідею.

Риби

Ваша цілеспрямованість і працьовитість допоможе здійснити те, до чого ви давно прагнули. З фінансами все буде благополучно. А питання, які вас зовсім недавно хвилювали, підуть на другий план.

Постарайтеся поліпшити своє становище на роботі. Потрібно буде докласти зовсім небагато зусиль і колеги це оцінять.