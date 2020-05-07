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Гороскоп для жінок: що треба зробити до кінця весни, щоб стати щасливою

STYLERЖиття    07.05.2020 - 21:21
Гороскоп для жінок: що треба зробити до кінця весни, щоб стати щасливою
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Жіночий гороскоп на травень 2020 розставить головні цілі для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп 2020 на травень для жінок обіцяє різного роду зміни і випробування представницям прекрасної статі. Астрологи розповіли, що потрібно обов'язково встигнути зробити всім дівчатам і жінкам до кінця весни, щоб стати щасливою, успішною, багатою і коханою.

Астрологи рекомендують прислухатися до своєї интуїції, не засмучуватися через дрібниці, а до своєї мети йти прямо, не озираючись назад.

Гороскоп для жінок на травень 2020: Овен, Телець і Близнюки

Хоча зірки і обіцяють Овнам нудний і буденний місяць, представницям цього знаку неодмінно потрібно розпланувати своє літо, щоб реалізувати найсміливіші амбіції. Жінки-Овни до самого кінця травня будуть страждати від нестачі емоцій.

Тельцям потрібно обов'язково відпочити, адже за шаленим ритмом ви стали забувати про себе. Приділіть увагу своїй зовнішності, сходіть до косметолога і на манікюр, а робота і всі родичі з їх проблемами почекають.

Близнюкам варто діяти, враховуючи лише свої інтереси. У травні їм потрібно йти туди, куди велить серце. Удача чекає представниць знака в професійній сфері. І не забувайте хвалити себе за найменші досягнення.

Гороскоп для жінок на травень 2020: Рак, Лев, Діва

Ракам потрібно обов'язково розгребти купу справ, які накопичилися за зиму і весну. І хоча жінки-Раки ризикують погрузнути в рутині, не забувайте мріяти і звертайте увагу на знаки долі.

Астрологи рекомендують Левам частіше дивитися по сторонах. Адже саме в травні вам випаде шанс змінити долю після зустрічі з потрібними людьми. Обов'язково скористайтеся цим шансом і проявляйте ініціативу.

Дівам до кінця весни треба знайти духовну рівновагу, адже влітку на вас звалиться зміни, які можуть викликати паніку. Швидкість подій і хаос увірвуться у ваше життя - будьте готові до них.

Гороскоп для жінок на травень 2020: Терези, Скорпіон, Стрілець

Терезам належить прийняти важливе рішення, від якого буде залежати ваше майбутнє. А от діяти треба акуратно і розсудливо, адже інтуїція буде мовчати. Головне - це треба обов'язково зробити до кінця весни.

А ось Скорпіонам потрібно налаштувати себе на позитив, бо в травні вам доведеться зіткнуться з маніпуляторами і провокаторами. Ви будете занадто недовірливі до оточуючих, тому можете розладнати стосунки з близькими.

Стрільцям варто привчити себе до стриманості у всьому - в почуттях, діях, та що там - навіть у їжі. Якщо не хочете чвар, сварок і зайвої ваги, навчіться контролювати свої пориви і бажання.

Гороскоп для жінок на травень 2020: Козеріг, Водолій, Риби

Козерогам потрібно поберегти себе від емоційного вигорання. У прагненні вирішити все і відразу ви можете перестаратися і впасти в депресію. Астрологи рекомендують жінкам-Козерогам частіше думати про себе і про свої потреби.

Астрологи радять Водоліям уважніше стежити за подіями, щоб не упустити важливі знаки, що їх вам посилає доля. І тоді вибрати правильний шлях, коли прийде час, ви зможете без особливих турбот.

Рибам потрібно обов'язково відіспатися - ваш організм як ніколи потребує відпочинку, як фізичного, так і емоційного. Всі правильні рішення і плани прийдуть до вас у сні. Стережіться в травні надмірних сплесків емоцій і надто великої активності.

Раніше ми писали, що астрологи дали пораду всім знакам Зодіаку на травень. Вони розповіли, які життєві сфери стануть пріоритетними до кінця весни.

Гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку: кому зірки допоможуть гори зрушити Травень стане часом чудес: астрологи розповіли, кого чекає кохання в кінці весни
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