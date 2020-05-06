Це треба встигнути до кінця весни: астрологи дали пораду кожному знаку Зодіаку

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на травень 2020 для всіх знаків Зодіаку назве головні цілі, яким вони повинні слідувати

Гороскоп 2020 на травень підкаже, в яких життєвих сферах кожному зі знаків Зодіаку потрібно докласти максимум зусиль. Причому, впевнені астрологи, це треба обов'язково встигнути зробити до кінця весни, коли зірки будуть їм в усьому допомагати. Що порадили астрологи кожному зі знаків Зодіаку - читайте в матеріалі Styler.

Стихія - Вогонь: Овен, Лев, Стрілець

Астрологи радять їм зайнятися внутрішнім і зовнішнім перевтіленням. Ці зміни дадуть їм потужний старт для майбутніх звершень.

Овнам варто очиститися від невпевненості і страхів. А першим кроком стане боротьба з лінню і прокрастинацією. Тоді у вас все буде добре, як в особистому житті, так і в роботі.

Левам травневий апгрейд потрібно почати з оновлення гардеробу. Щоб бути в гармонії з внутрішнім світом, варто одягатися з голочки кожен день, навіть якщо ви сидите вдома. Тоді й особисте життя у вас налагодиться.

Стрільцям треба встигнути розпланувати своє літо і забути про минулі невдачі. Дивіться вперед, живіть сьогоднішнім і думайте про завтра - такий девіз підійде вам в кінці цієї весни.

Стихія - Земля: Телець, Діва, Козоріг

Представникам цієї стихії в травні краще сфокусуватися на найважливіших справах, які не можна відкласти на потім. Чим більше справ вони вирішать, тим успішніше увійдуть в літо.

Тельці мають зайнятися роздачею боргів, закриттям кредитів, завершенням робочих проєктів. У травні вас буде супроводжувати фінансова удача, тому можна робити важливі покупки - вони будуть вдалими.

Діві потрібно зайнятися доброустроєм свого житла або дачі. Переставте меблі, зробіть генеральне прибирання, позбавтеся від мотлоху, який роками припадав пилом без користі в шафах, і тоді справи підуть на лад.

Козорогам в травні варто задіяти всю свою заповзятливість, щоб встигнути розібратися з самими настирливими проблемами. Тоді літо ви зможете почати з чистою душею і спокоєм.

Стихія - Повітря: Близнюки, Терези, Водолій

Люди цієї стихії дуже харизматичні - вони вміють дарувати людям гарний настрій і легкість. Ці якості дуже знадобляться їм у кінці весни.

Близнюкам астрологи радять в останній місяць весни завжди позбавлятися від усього зайвого. Це стосується не тільки мотлоху, але й очищення думок. Астрологи радять відвідати родичів, які дуже за вами скучили.

Терезам в травні потрібно зміцнювати зв'язок зі своєю стихією через отримання нових яскравих емоцій. Можливо, привнести більше позитиву в їхнє життя їм допоможе покупка нових меблів, зміна обстановки.

Водоліям варто набратися сил і встигнути як слід відпочити в травні. В цей час Вам варто як можна частіше присвячувати релаксації і духовним пошукам, роздумам на тему майбутнього.

Стихія - Вода: Рак, Скорпіон, Риби

У травні з людьми цієї стихії відбудуться дуже важливі зміни, які зможуть стати фундаментом для майбутнього.

Ракам необхідно встигнути налагодити особисте життя, розв'язати проблеми з коханою людиною. Всім самотнім Ракам до початку літа варто хоча б познайомитися з тим, хто може претендувати на титул супутника життя.

Скорпіонам потрібно встигнути залатати діри в сімейному та особистому бюджеті. Травень чудово підходить для пошуків нових джерел доходу. В цей час ви розквітнете і знайдете удачу.

Рибам потрібно впоратися зі скептицизмом, перемогти невпевненість в собі і позбутися комплексів. Це дуже важливо, бо від цього залежатимуть їхні успіхи влітку.

Раніше ми писали в нашому детальному гороскопі, які сюрпризи приготувало літо для всіх знаків Зодіаку