Гороскоп здоров'я на травень: цим знаком Зодіаку загрожує небезпека

Гороскоп 2020 на травень розповість про знаки Зодіаку, яким планети приготували не дуже райдужні перспективи щодо здоров'я. Кому потрібно посилено берегти себе від хвороб в останній місяць весни - в матеріалі Styler.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких в травні може погіршитися фізичний стан, організм раптово дасть збій або дасться в знаки стара травма чи недолікований пієлонефрит.

Гороскоп здоров'я на травень: Телець

Тельцю в травні обов'язково правильно харчуватися. Інакше проблеми з травним трактом здадуться на вашому обличчі. Та й це не стане найбільшою вашою проблемою. Якщо ви хочете уникнути печії, здуття та інших принад, вже зараз почніть складати для себе меню. Овочі, фрукти, горіхи - ось що наповнить вас силою й енергією. Ну і звичайно ж не забувайте про повноцінний сон.

Гороскоп здоров'я на травень: Рак

З точки зору здоров'я, травень - не місяць Рака. Дадуть про себе знати старі хвороби, можливе загострення з боку нирок і сечовидільної системи. Щоб уникнути весняної "радості" у вигляді пієлонефриту або циститу, згадайте про правильний питний режим і замініть чашку кави склянкою води. Інакше припухлість обличчя вранці стане для вас найменшим злом.

Гороскоп здоров'я на травень: Лев

У травні Леву буде отримати ГРВІ, а то й що гірше, як раз плюнути. Так що не забувайте про заходи профілактики, частіше мийте руки, дотримуйтесь особистої гігієни. Ну а щоб хвороба не проникла в дім, провітрюйте квартиру не менше двох разів на день. Не перевантажуйтеся, більше спіть і частіше робіть перерви в роботі. А ще бійтеся алергій і депресій.

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