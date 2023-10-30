Гороскоп на неделю по картам Таро: кому улыбнется удача

Гороскоп по картам Таро, с 30 октября по 5 ноября 2023 года, сулит представителям некоторых знаков Зодиака подарки от судьбы, им улыбнется удача. Однако повезет не всем.

Овен

Какое-то событие выбьет почву из-под ваших ног. Вы будете испуганы и растеряны, однако постарайтесь взять себя в руки. Все не так плохо, как вам кажется. Не сдавайтесь из-за провала, вам нужно стряхнуть с себя пыль и двигаться вперед.

Телец

Вы будете купаться в любви. Новая неделя подарит вам возможность наладить отношения с вашей второй половинкой. Позвольте себе с головой уйти в любовные приключения, отдайтесь страсти.

Близнецы

Вам стоит не терять уверенность в собственных талантах. Вас ждут большие победы, вы сможете добиться успехов во всех начинаниях. Препятствия не должны вас пугать, они лишь сделают вас сильнее.

Рак

Вы будете наслаждаться изобилием положительной энергии. Раскройте в себе новые грани, попробуйте что-то интересное. У вас есть все шансы на воплощение в жизнь грандиозного проекта, решайтесь!

Лев

Вас ждет большая радость, неделя принесет лишь позитив и счастье. Вы окажетесь в центре внимания и сможете показать себя с лучшей стороны. Двигайтесь к вершинам, успех вам гарантирован.

Дева

Вам нужно выйти из зоны комфорта. Не засиживайтесь дома, общайтесь с людьми и делитесь своими идеями. Если вам нужен совет - попросите о нем, вам не откажут в поддержке.

Весы

Справедливость восторжествует, вы сможете доказать свою правоту. Никто не сможет запятнать вашу репутацию и приписать себе ваши заслуги. Решитесь на серьезный разговор и поставьте обидчиков на место.

Скорпион

Удача будет не вашей стороне. На этой неделе вам стоит отстраниться от происходящего и провести время в одиночестве. Не бойтесь показаться слабым человеком, вам просто нужно многое переосмыслить.

Стрелец

В вашей жизни начнется период тотального везения. Удача наконец-то вам улыбнется, смело хватайте за хвост птицу счастья. Рискуйте и решайтесь на авантюры, у вас все получится.

Козерог

Вам стоит отказаться от вредных привычек, которые разрушают вашу жизнь. Пришло время освободиться от всего, что тянет ко дну. Проявите силу воли и возьмите на себя ответственность за собственную жизнь.

Водолей

Сбудется ваша заветная мечта. Прислушайтесь к интуиции и действуйте так, как хочется вам, а не окружающим. Только так вы воплотите в жизнь то, о чем так долго думали.

Рыбы

Новая неделя будет интересной. Вы сможете раскрыть чью-то тайну и найти ответ на многие вопросы. Научитесь смотреть вглубь и анализируйте все, что услышите.