Гороскоп Таро на серпень 2021: хто розбагатіє, а кого чекають проблеми зі здоров'ям

Гороскоп за картами Таро на серпень 2021 розповідає кожному знаку Зодіаку, що їх чекає в стосунках, роботі, фінансах.

Хто стане головним щасливчиком долі в серпні, а кому доведеться долати всілякі труднощі і негаразди - читайте у прогнозі на останній місяць літа, який для Styler склала таролог Інна Стретович.

Овен

В серпні ви сфокусуєте свою увагу на матеріальному і фізичному існуванні. Можливо, Ви надто одержимі ідеєю того, щоб все було в порядку. Радує Вас і фінансова стабільність.

Звичайно, турбота про здоров’я і фінанси важлива, проте це не причина віддалятися від друзів, сім’ї, зовнішнього світу.

Холостякам варто очікувати приємні новини від представниць прекрасної статі.

Телець

Маєте сумніви щодо якогось питання? Варто пошукати відповідь в книгах (саме там, а не в інтернеті). Якщо книги – зовсім не Ваше, то прислухайтеся до порад того/тієї, хто насправді багато читає. Звертайте увагу на знаки і дослухайтеся до інтуїції.

Якщо Ви і є той порадник – то не поспішайте радити всім підряд. Ощасливіть своїми мудростями лише тих, хто цього справді прагне. Іншими словами, у серпні Ви повинні пам’ятати про цінність кожного слова.

Не маєте ні порадників, ні любителів почитати? Сконцентруйтеся на своїх планах. Це допоможе їх реалізації в майбутньому.

Близнюки

Серпень для Вас багатий на пригоди. Давно хотіли подорожувати? Зробіть це! Така мандрівка допоможе віднайти нові знання, знайомства.

Тим паче, зараз стан здоров’я дозволяє і побродити по горах, і побалувати себе здійсненням маленької несерйозної мрії.

Якщо ж не маєте часу на реальну подорож, то перегляд телепередач теж непогано. Це допоможе і відволіктися, і отримати насолоду від відпочинку. А гроші зараз для багатьох з Вас не головне.

Рак

Серпень – місяць для застосування Вами всіх своїх аналітичних здібностей. Ваша сміливість, вміння приймати рішення заслуговує на увагу, проте не вважайте себе безсмертним – чітко приймайте рішення.

В серпні не варто очікувати довготривалих та серйозних стосунків із новими знайомими.

Спонтанні витрати почекають – а раптом вже завтра Ви нову річ зненавидите?

Лев

Ваші партнери у серпні – Ваша опора. Зраз саме той час, коли варто розробляти спільні проєкти, це допоможе досягнути продуктивності у Ваших справах.

Неважливо, чи це партнер по бізнесу, чи в особистих питання – у Вас може виникнути відчуття кармічного зв’язку.

Давно очікували на заручини? Тепер саме той час саме для Вас.

Фінансовий стан – прекрасний. Об'єднайте зусилля, матеріальні засоби, і так званий грошовий потік стає повноводним і потужнішим.

Діва

Тема номер один для Вас у серпні – спілкування з братами, сестрами або ж з друзями дитинства.

Можливо, Ви можете захочете відновити стосунки з першим коханням.

Стан здоров’я – хороший. Але будьте уважніше до стану здоров’я Ваших дітей. І взагалі – дозвольте собі побалувати Ваших дітей та дітей Ваших родичів.

По фінансах - стійкий стан. Прямо зараз дохід стабільний, постійний, йому ніщо не загрожує. Але це середній рівень доходу, не багато, але й не мало - досить. Прогноз на довгострокову перспективу говорить про збереження цього балансу.

Терези

Серпень для Вас – місяць можливостей для чогось нового, чого давно бажали: вагітність, ремонт, покупка дорогих речей.

Але велика ймовірність, що в оточенні з’явиться дуже вперта людина. Будьте мудрішими і використайте для підходу до таких людей всю свою позитивну енергію.

Гості на порозі – тож будьте готові до приготування вечері для душевної компанії.

Якщо Вам докучає якась проблема, то її вирішення очікуйте через дев’ять місяців.

Постійний стабільний дохід з невеликим зростанням. Все ситно, добротно, але без розкоші і пилу в очі.

Скорпіон

Найтемніша пора – перед світанком. Досить обдумувати свої найгірші страхи. Краще займіться чимось корисним – почитайте, поприбирайтесь, або подивіться телевізор.

Краще зараз візьміть себе в руки і вживайте заходів для покращення ситуації.

Якщо Ви маєте погані підозри стосовно конкретної людини – ще раз перевірте факти і докази. Можливо, Ви і праві.

Вересень все розставить на свої місця.

Стрілець

Інколи життя несподівано дає нові уроки для недопущення помилок в майбутньому. І серпень – саме місяць нових уроків і знань. Тримайте свої емоції під контролем.

Якщо ж в серпні у Вашому оточенні з’явиться новий помічник – прийміть це з вдячністю і прийміть його послуги. Навчіться медитувати, адже інколи треба спинитися і зосередитися на внутрішньому спокої.

Не виключений відпочинок на воді. У сфері фінансів – не допустіть великих трат, бо великі прибутки не очікуються.

Козеріг

Власне, в серпні Ви матимете справи не з реальним партнером або обставинами, а зі своїми проекціями: страхами, психологічними комплексами, почуттям провини. Але все це - не реальність, все це ілюзія, яку Ви вигадали і самі підтримуєте.

Хочете поплакати – плачте. Але не тримайте свої емоції під жорстким контролем: поговоріть з психологом, з близькою людиною. Тільки не агресія.

Адже не завжди успіх і благополуччя вимірюється грошима. Ментальне здоров’я інколи важливіше за всі скарби на світі.

Водолій

Ви міцно стоїте на ногах: в буквальному і переносному сенсі. Так, в серпні Ви будете в центрі важливих для Вас подій.

Для отримання перемоги залучіть Ваше найближче оточення, щоб ніхто не зміг завдати Вам удару в спину.

Якщо бажаєте дійти до цілі всіма можливим способами, то запам’ятайте всіх, через кого будете "переступати". Вони потім Вам руки не подадуть.

Отже, головне завдання в серпні - не стільки перемогти, скільки не програти, встояти, не зламатися, не дати себе збити з ніг. Економія фінансів в серпні не завадить, більше того – навіть необхідна

Риби

В серпні очікуйте неймовірний потік інформації: дзвінки, пошта, електронна пошта. Життя навколо вируватиме і буде наповнюватися постійним спілкуванням.

Можливо, деякі знайдуть час навіть для кількох романів одночасно.

Залиште осторонь власну природню нерішучість і дійте з гаслом: "Тільки вперед". Не факт, що досягнете цілей, але шлях буде стрімкий і енергійний.

Фінансовий стан не створює приводів для занепокоєння. Яким би він не був, ситуація стабільна і погіршуватися не буде. У найближчому майбутньому ні злетів, ні падінь очікувати не доводиться, однак відсутність поганих новин, сама по собі - гарна новина.