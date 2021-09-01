Гороскоп на вересень всім знакам Зодіаку: кому осінь принесе успіх, а кому - невдачі

Гороскоп на вересень 2021 розповість всім знакам Зодіаку, що їх чекає на початку осені в грошах, любові, кар'єрі, здоров'я. Астролог дала пораду кожному з представників зодіакального кола, як домогтися успіху і як уберегтися від невдач в цьому місяці.

Прогнозом на вересень для всіх знаків Зодіаку з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

ОВЕН

Овен у вересні буде займатися організаційними питаннями колег, співробітників, питаннями звільнення і найму, пошуком роботи. Також в цьому місяці великий ризик захворювань, гострих респіраторних, інфекційних і венеричних. Для когось в цьому місяці кар'єра може закінчитися, когось зловлять на крадіжці.

"Вам потрібно бути акуратними і проявити витримку, щоб уникнути звинувачень у непрофесіоналізмі або публічних скандалів. Будьте гранично чесними, виконуйте всю роботу ретельно і скрупульозно", - вважає Аріна.

Овнів, які зможуть подолати перешкоди на роботі у вересні і не будуть розпалювати конфлікти і інтриги у вересні у 2021, очікує успіх. Буде винагорода, доходи і підвищення на посаді в листопаді 2021.

Безробітним Овнам у вересні 2021 будуть надані всі можливості, щоб знайти роботу або змінити її. Це сприятливий час для профпереорієнтації, для навчання і опановування нової професії. У поїздках і подорожах є ризик великих витрат, нервів і шахрайства.

Також не слід скидати з рахунків заздрісників і таємних ворогів, в цьому місяці вони можуть активізуватися.

"У сімейних відносинах може бути по-різному. Або вас чекає серйозна розмова з партнером і ви прийдете до консенсусу або закінчиться все розривом зв'язків і спілкування. Це так само стосується і ділового партнерства. У цей період будь-яка конфліктна ситуація, в тому числі і судові розгляди, будуть вирішені не на вашу користь. Єдине, що може вирішити конфлікт - це велика сума грошей", - попередила астролог.

Деяких Овнів в цей час чекає службовий роман і численні зв'язки інтимного характеру. Ваше сексуальне життя у вересні 2021 стане найбільш насиченим і різноманітним. З партнером ви зможете вийти на більш високий чуттєвий рівень.

Велика ймовірність штрафів, арештів рахунків, інших серйозних неприємностей. Також збитки можливі у зв'язку з експортно-імпортними операціями, закордонними партнерами, наукою, спортом, творчістю.

ТЕЛЕЦЬ

Телець у вересні 2021 буде займатися господарством, нерухомістю, переїздами, ремонтами та пошуком роботи.

Вас можуть просунути по кар'єрних сходах, запропонувавши хорошу посаду, підвищити зарплату. Будуть продуктивними відрядження. У бізнесменів збільшиться потік клієнтів, чекають високі доходи завдяки хорошим організаторським здібностям. Якщо ви безробітний - саме час шукати вакансію, відповідну вашим фінансовим очікуванням.

У вересні 2021 Тельцям слід уважно до своєї нерухомості, будинку або квартири ділянки землі. Поставити сигналізацію і посилити охорону - зовсім не зайве в цей період, оскільки можуть бути крадіжки та потопи.

Якщо запланований переїзд, у вересні він пройде дуже швидко, різко і несподівано. Також можна облаштовуватися, робити ремонти, купувати меблі, оновлювати інтер'єр, робити всілякі дрібні покупки в будинок.

Інтуїція може підвести, а очікування не виправдатися, тому відмовтеся будь-яких спекуляцій, сумнівних інвестицій, фінансових пірамід і фінансових ігор - це виявиться марною тратою грошей, ніякого прибутку не принесе, одні збитки. Краще позапланово витратити гроші на дітей або своє захоплення.

Вересень Тельцям піднесе сюрприз в особистих стосунках: весь місяць будуть не вщухати любовні пристрасті. Тим, у кого є партнер, можна очікувати хвилю романтичних почуттів, яка захлесне з величезною силою. А сімейним Тельцям середина вересня може принести поповнення сімейства, довгоочікуване зачаття.

В кінці вересня настає сприятливий час для лікування, тим більше що здоров'я в жовтні 2021 може різко погіршитися, і незайвими будуть будь-які оздоровчі процедури.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки у вересні 2021 будуть шукати баланс між роботою, домом і партнером в бізнесі або особистих відносинах. Будь-яка дисгармонія призведе до складнощів у взаєминах на роботі та вдома.

Зараз ви повинні звернути свою увагу на будинку, сім'ї, і батьків. Комусь із них знадобитися ваша допомога. Можлива хвороба когось із рідних. Постарайтеся створити затишок і подбати про своїх близьких людей. Багато ініціатив і швидкі рішучі дії виявляться вельми своєчасними та результативними.

Зважуйте кожне слово, через необачних висловлювань ви можете нажити ворогів, образити партнера і розірвати всі потрібні зв'язки. Не базікайте зайвого.

Сприятливий час, щоб проконсультувати з приводу придбання нерухомості, землі або дизайну будинку. Купити або розробити будівельний проєкт. Так само можливо, в цьому місяці вам знадобитися допомога психолога або астролога.

Велика ймовірність того, що шахраї щосили будуть намагатися обвести вас навколо пальця, або посиплються випадкові прикрі помилки при підписанні договорів. Однак досить проявити жорсткий практицизм, ретельно перевірити всі умови угоди та уточнити всі деталі, щоб контракт виявився вигідним для вас.

Протягом вересня 2021 чекайте вигідних пропозицій з нерухомості: наприклад, Тривала оренда великого об'єкта з оплатою за весь термін оренди. Деякі Близнюки у вересні 2021 зроблять велику покупку.

До вашого партнера по шлюбу проявіть трохи більше турботи, уваги, романтики, і атмосфера в будинку стане м'якше і сприятливіше. Будьте гранично чесні та відверті, щоб не стати жертвою двозначної ситуації, не допустити ревнощів і звинувачень у зраді. Будь-які складні періоди закінчуються, налаштуйтеся на позитив, і не чекайте багато чого від нових відносин, щоб потім не розчаровуватися в любові.

Можливі великі доходи від землі або нерухомості, а також відчутна матеріальна допомога від вашого батька або матері партнера.

Середина вересня буде відзначена вигідними пропозиціями по роботі і якщо вам зробили таку пропозицію, то сміливо погоджуйтеся на нього. Так само саме час для зміни діяльності або місця роботи. І на таке активне життя на початку осені Близнюкам у вересні 2021 вистачить енергії та відмінного здоров'я.

РАК

Рак у вересні 2021 буде багато їздити, переміщатися, навчатися, викладати онлайн або очно, писати книгу, статті або захищати дисертацію. У вересні 2021 вас чекає яскравий піар або ж дикий хейт в соціальних мережах. Багато пліток, балаканини, інтриг і непотрібної інформації.

Період добре підійде для самоосвіти, оскільки освоєння нового матеріалу буде даватися легко. А ось подорожувати зараз не рекомендується, оскільки в дорозі та далеко від дому підстерігають різні неприємності та перешкоди: можна забути квитки або паспорт, переплутати вокзал або дату відправлення, запізнитися на літак або втратити багаж.

Також ймовірні обмани з боку родичів і друзів, а також шахрайство в дорозі, поїздках, відрядженнях і месенджерах. Вересень буде дуже метушливим в плані ділових поїздок, пересувань, різних перевірок та інспекцій. Слід уважно поставитися до оформлення паперів.

Ймовірні великі придбання, нерухомості, покупка машини, дачі або матеріальна допомога з боку родичів. Можливо, хтось подарує або залишить у спадок квартиру.

У цей час можна піти на курси водіїв, зробити вигідні придбання додому, зайнятися самоосвітою, консультуванням, інфобізнесом, онлайн-школами, смм, маркетингом.

В особистому житті відбуваються вельми бурхливі події. Любов захопить вас з головою у вересні 2021, причому як сімейних Раків, так і тих, хто тільки будує стосунки. Дні будуть наповнені романтикою, відвідуванням культурних заходів, у тому числі виставок, концертів, театрів, ресторанів, галерей, конференцій.

Партнер надасть підтримку у вирішенні сімейних і домашніх задач, переїздів, покупок, питань, пов'язаних з нерухомістю. Увага! Вас можуть обдурити, обмовити, схилити до обману, наклепу, інтриг. Тому будьте обережні з інформацією і не вступайте в суперечки з ким-небудь.

Здоров'я у вересні 2021 може змусити похвилюватися багатьох Раків. Проведіть профілактику хронічних захворювань, здайте аналізи та звертайтеся до фахівця при найперших ознаках нездужання. Високий ризик травматизму, слід бути уважним на дорогах, виключити небезпечні розваги.

ЛЕВ

Лев у вересні 2021 повністю буде поглинений фінансами, витратами (приходами) та способами видобутку власних заробітків. Все-таки краще відкласти всі великі покупки, інвестиції та починання на інший, більш сприятливий період, оскільки до початку третьої декади місяці велика ймовірність бездумно розтратити всі кошти або попастися на виверти шахраїв.

Перша половина місяця не тільки не принесе серйозних доходів, але навіть, навпаки, може спричинити збитки, якщо не проявити обережність в угодах і бізнесі. Вигідною може стати тема нерухомості: тут можливо вдало придбати нерухомість, вигідна оренда, можна зняти красиву віллу з басейном.

Операції з нерухомістю будуть вельми вдалими та прибутковими, але все одно варто зберігати обережність і пильність, всі документи ретельно перевіряти ще раз. Третя декада вересня сприятлива для будь-яких дрібних покупок, облаштування житла і пошуку вигідної оренди.

Сприятливо будуть проходити, короткі, далекі поїздки, відрядження, навчання, курси. Якщо буде потрібна фінансова допомога - звертайтеся до своїх родичів або партнера по шлюбу.

У плані інвестицій і стартапів ви погано бачите перспективу, літаєте в ілюзіях і не повністю володієте інформацією, не можете прорахувати всі об'єктивні обставини та тому будь-які інвестиції виявляться невигідними. Утримайтеся від кредитування, взяття в борг великих сум, та й самі не позичайте нікому, інакше повернути гроші буде непросто.

Особисте життя на роботі може набирати обертів - можливий службовий роман, з начальником або вище за статусом людиною. Можливе просування в роботі, успіх в бізнесі та підвищення доходів.

ДІВА

Діві у вересні 2021 варто зайнятися своїм зовнішнім виглядом: схуднути, підкачатися, записатися на тренування, сходити до косметолога, в салон, оновити гардероб. Це сприятливий час, щоб побалувати себе, перефарбувати волосся і змінити свій стиль.

У вересні 2021 все буде залежати тільки від вас і вашої ініціативи. Доведеться проявити всю вроджену гнучкість, талант і бажання діяти. Адже якщо це не зробити, то доведеться вирішувати масу питань вдома, з дітьми, в сім'ї, на роботі та в партнерстві.

Діву у вересні 2021 чекає успіх у досягненні поставлених цілей, висока ймовірність домогтися поваги та слави, зміцнити авторитет. Ваше прагнення до високого соціального стану у вересні може увінчатися довгоочікуваним результатом.

Добре будуть складатися відносини з керівництвом і вищестоящими особами, впливовими та багатими людьми. Ділові поїздки, відрядження та контакти найкраще запланувати на другу половину місяця, щоб отримати максимальну результативність і не витрачати час даремно. Можливі суперечки та серйозні розбіжності, але щоб домогтися позитивного результату, доведеться прогнутися і знайти консенсус.

Гарний час для продажу і покупки автомобіля, гаджетів, так само успішними виявляться будь-які програми навчання, водійські курси, мовні курси та запуск власних.

Спілкування з дітьми також буде теплим і довірчим, є ймовірність довгоочікуваного зачаття. Якщо вирішили відпочити в середині вересня, то зараз не час відпочивати, а час реалізовувати свої цілі.

ТЕРЕЗИ

За словами експерта, у вересні ви захочете займатися своїм здоров'ям, роботою, підлеглими, подорожами, відпочинком, проходити лікування або профілактику в санаторіях.

"Дуже важливо у вересні 2021 не попастися на вудку шахраям. Так само є ризик урізання зарплати, зменшення доходів, але також і прихід додаткових фінансів з дивідендів, акцій, нерухомості, заходів, викладання, допомога дітей або батьків", - вважає Аріна Артуровна.

Терези також повинні побоюватися інтриг, пліток, порожньої балаканини і незрозумілої ситуації, щоб не опинитися в центрі пліток і звинувачень в непрофесіоналізмі і не позбутися роботи або важливого статусу і поваги колективу. У керівників можуть виникнути проблеми з ненадійними співробітниками і підлеглими.

"Вдома потрібно проявити делікатність і відкритість, щоб гармонізувати виниклу атмосферу дискомфорту і недовіри. Але порадують діти - з ними встановляться чудові відносини - ніяких сварок і розбіжностей. Вдалий час для зачаття", - повідомила астролог.

У вересні 2021 можливі також доходи від оренди нерухомості. Але краще утриматися від розширення бізнесу, покупок, депозитів, краще знизити обороти і подивитися на розвиток ситуації. Вересень 2021 піднесе можливості творчого і духовного зростання, віщі сни. Можете відправитися в далеку подорож. Також виявляться вдалими судові рішення, особливо якщо використовувати зв'язки і гроші.

Напружена робота може відбитися і на стані здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Тому максимум відпочинку, спокою і позитивних емоцій.

СКОРПІОН

У вересні ви будете займатися новими проектами, реалізацією планів, впроваджувати нові технології, влаштовувати посиденьки з друзями і брати участь в громадських організаціях.

"Також ви можете зіткнутися з розчаруваннями або навпаки несамовито закохається. Можуть бути обмани, незрозумілі ситуації або проблеми, пов'язані з дітьми, хобі, творчістю, фондовим ринком, спекуляціями на біржі, тендерами, спортом і розвагами. Не захоплюйтеся спиртним і азартними іграми, так як можете потрапити в пастку", - радить астролог.

Перша половина вересня 2021 буде не дуже вдала в бізнесі, може бути занепад в замовленнях і клієнтах. Найкраще заздалегідь опрацювати план "Б", оскільки ймовірний зрив планів у всіх сферах. Щоб компенсувати деяку негативну фінансову напругу, надайте благодійну фінансову допомогу.

Відносини з дітьми будуть вимагати в цьому місяці особливої уваги, так як ви можете зіткнутися з нечесністю і приховування від вас важливих факторів, проявіть витримку і спробуйте поговорити з дитиною по душах.

"У стосунках, які не оформлені офіційно і є передумови до розриву, чи то пак постійні сварки і з'ясування - вересень поставить крапку. Самотні Скорпіони у вересні зможуть познайомитися в поїздках, подорожі або в колективі з цікавою людиною", - додала Аріна.

А тим, хто стурбований питанням нерухомості, третя декада найкраще підійде для угод.

СТРІЛЕЦЬ

У вересні 2021 ви будете займатися роботою, кар'єрою, підвищенням або зміною свого статусу, хтось одружиться, а хтось розлучиться. У когось буде поповнення сімейства, народяться діти і онуки.

Астролог вважає, що Стрілець в перший місяць осені дочекається нарешті тріумфу і визнання. Ваше честолюбство, активність і прозорливість в поєднанні з працьовитістю і старанністю дадуть колосальну результативність.

"План, справа, програма, стартап над яким ви працювали, буде схвалено, програма схвалена. Ви отримаєте значний "прихід". Успішними стануть закордонні відрядження та зв'язки. У поїздці можливо познайомитися з досить впливовою людиною, яка зіграє важливу роль", - розповідає Аріна Артуровна.

Буде можливість побалувати себе подарунками: поновіть гардероб, замовте консультацію або онлайн-курс, абонемент у фітнес-клуб або салон.

При цьому можуть накопичитися домашні труднощі через неправильне розосередження сил між роботою і сім'єю. Треба з початку місяця потурбуватися про ваш робочий графік і розваги, щоб зберегти теплі відносини і з домашніми, і з начальством.

Також протягом місяця будьте уважні, позаяк можуть бути обмани і безглузді ситуації з боку родичів, начальства, покупки (продажу, оренди) нерухомості, землі. Хтось із родичів може запити або захворіти.

КОЗЕРІГ

"Козеріг у вересні буде вибирати вищий заклад, видавати книгу, писати статті, працювати закордоном або налагоджувати контакти з іноземними партнерами. Крім цього, буду яскраві, активні подорожі з ризиковими і травмонебезпечними ситуаціями, труднощі в поїздках і перельотах", - прогнозує астролог.

Вас чекають тісні контакти з іноземцями, робота в колабораціях, а якщо ви поїдете в подорож, то вона вийде тривалою, більше схожою на тимчасовий переїзд в країну. Ви розширите свої горизонти, і подивитеся на світ в інших тонах, деякі таємниці світобудови відкриються вам.

У перший місяць осені Козерогам потрібно проявити уважність і далекоглядність. Будь-які авантюри, порушення законів і правил, можуть привести до непередбачуваних наслідків. Також велика ймовірність штрафів і вимагань. Фіксуйте все і записуйте на диктофон, камеру.

Сприятливий час для робочих відряджень: ви зможете вирішити багато справ і отримати значні грошові вливання. Доходи принесуть контакти із зарубіжними партнерами та представниками науки, освіти та спорту.

На любовному фронті вам захочеться різноманітності і завести товариського друга або подружку, яка буде супроводжувати вас у відрядженнях і подорожах.

Одиноким Козерогам або бажаючим новизни, зірки рекомендують заглянути в соцмережі, відвідувати громадські заходи, аеропорти, клуби, спільноти або зайнятися серфінгом, водними лижами, кайтсерфінгом, політати на кулі.

ВОДОЛІЙ

"Водолій у вересні буде віддавати борги, брати кредити, інвестувати, займатися фінансовими махінаціями і прокручувати різного роду афери. Будьте обережні, щоб самому не потрапити в халепу", - попередила Аріна Артуровна.

У вересні ви можете зіткнутися з негативною інформацією, або з чиєюсь смертю. Деякі Водолії отримають пільгові виплати, аліменти або спадщину. Ви можете потрапити в дуже ризикові і небезпечні ситуації, якщо не увімкнете голову і раціональний підхід.

"Формується відчуття, ніби ваше життя оточив щільний туман, що розмиває справжні обриси навколишніх речей зі смаком загадковості і недомовленості. Тому вам нелегко перебувати в тому, що відбувається. У третій декаді мине це відчуття і буде якесь протверезіння ситуації, ви знімете рожеві окуляри", - прогнозує астролог.

У партнерських відносинах по бізнесу і особистих вам потрібно приборкати своє волелюбство, вітряність і незалежність - не поспішайте рвати стосунки, адже ви стільки в них вклали! Проявіть гнучкість, відкладіть вирішення гострих питань з партнером, і особливо з коханою людиною, до більш спокійного часу. Краще у вересні більше відпочивати, причому поєднувати відпочинок з оздоровленням і творчістю.

Місяць дуже травмонебезпечний, варто поберегти себе по здоров'ю, можливі загострення хвороб і позапланові операції.

РИБИ

Риби у вересні будуть з'ясовувати стосунки з партнерами по шлюбу, по бізнесу, з незадоволеними клієнтами. З іншого боку, очікується величезний клієнтопотік.

"Багато Риб у вересні розлучаться, розійдуться зі своїми половинками або партнерами по бізнесу. Щоб цього не сталося, потрібно почути свого партнера і догодити його бажанням. Можливі обмани, зради як з вашого боку, так і з боку партнера", - прогнозує астролог.

Більш успішною сферою для Риб на початку осені стане бізнес і робота. Вересень буде сприятливий для нових запусків продуктів і стартапів.

"У колективі домінує зручна психологічна обстановка, ви будете в дружніх відносинах зі співробітниками і керівництвом. Якщо ви управлінець, то цілий місяць вам будуть надавати допомогу надійні асистенти", - додала Аріна Артуровна.

Судові процеси можуть вирішуватися не на вашу користь. Можливі великі штрафи і порушення правил у відрядженнях і закордоном. Або договір з іноземними компаніями буде укладений невірно. Подорожі та відпочинок будуть протікати з певними труднощами, меланхолією і невдоволенням того, що відбувається.

Амурні справи у вересні 2021 будуть переплітатися з роботою, Риби-одинаки зуміють відшукати половинку конкретно в робочому колективі або серед приятелів товаришів по службі. Ймовірні багатообіцяючі знайомства в дорозі.

Діти можуть зажадати більше уваги до себе, ніж зазвичай: потрібно буде робити якісь щеплення, здавати аналізи. Крім того, багато часу займуть покупки для малюків.