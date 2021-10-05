Гороскоп Таро на жовтень 2021: яким знакам Зодіаку шалено пощастить, а кого ждуть труднощі

Гороскоп на жовтень 2021 по картах Таро для всіх знаків Зодіаку розповідає, кого з нас чекає великий успіх в любові, кар'єрі і фінансах, а кому слід бути готовим до труднощів і навіть неприємностей.

Овен

Хтось намагається знайти вашу прихильність. Прийшов час звернути увагу на цю персону. Не поспішайте відповідати взаємністю, якщо ця особа тисне на вас. Так не вчиняють люблячі люди.

На роботі ви можете мати саме те, що хочете - все залежить від того, наскільки далеко ви готові піти, щоб це отримати. Якщо вам потрібно зберегти свою позицію, ви будете чинити опір будь-якій пропозиції, яка звучить занадто добре, щоб бути правдою, і це найкращий спосіб з цим впоратися. Варто гасити в собі всі темні думки, щоб не зашкодити позитивним змінам.

Останнім часом у вас виникло бажання познайомитися з собою справжнім. Щоб підтримати свій рівень енергії, піклуйтеся про себе, так, як ви піклуєтесь про інших: добре харчуйтесь, не зловживайте і відпочивайте, коли можете. Прислухайтесь до свого тіла, і ваш дух зміцниться.

Тілець

Протягом найближчого місяця карти обіцяють вам одне: що кожна людина, з якою ви зустрінетесь, матиме позитивний вплив на ваше життя.

Цей місяць принесе вам мудрість і знання, так що ви впізнаєте свою "споріднену душу" (і так, їх буде набагато більше, ніж одна), коли побачите їх. Тільки не бійтеся привітати їх посмішкою і кивком!

У кар’єрі нормальний спокій, так що можете глибоко вдихнути і розслабитися. Усі ваші справи пройдуть добре, принаймні частково завдяки допомозі доброзичливих колег по роботі та начальства, які зроблять все можливе, щоб допомогти вам, незалежно від того, попросите ви їх підтримки чи ні. Що насправді відбувається, так це те, що всі ваші добрі справи з минулого винагороджуються. Насолоджуйтесь плодами попередньої доброти.

В ментальному плані ви відчуваєте, що зараз застрягли. Одним словом, ви дійсно не відчуваєте, що можете повернутися, не досягнувши важкого кінця - і, можливо, ви праві. Однак, справа в тому, що ви повинні відмовитися від усіх попередніх варіантів і придумати щось нове. Будьте творчими!

Близнюки

Ми всі були в стані необхідності змінити стосунки. І зараз саме той час. Відбудеться якась подія чи розмова, щоб повідомити вам, що дійсно немає іншого способу покінчити із ситуацією, крім як відпустити все і змінити.

У жовтня повністю присвятіть себе поточним завданням. Тепер це може означати, що вам потрібно скасувати всі свої соціальні плани та приступити до справи, або це може означати, що вам потрібно делегувати зусилля для досягнення успіху у всьому проекті, щоб усі зацікавлені сторони з’явились із "частинкою" винагороди. У будь -якому випадку, дотягніться до призу!

Всі ці зміни не можуть минути безслідно. Тому дотримуйтеся режиму, бережіть себе. Інші люди також важливі, але навіщо вам буде хтось, якщо у вас особисто будуть негаразди?

Рак

У жовтні ви в центрі уваги! Це не час для приватного життя, адже ви будете під прицілом оточуючих. Хороша новина полягає в тому, що ви будете насолоджуватися цим, тож, що б не трапилося, красиво посміхайтеся. Якщо ваш/ваша партнер/партнерка не настільки привітні, висловіть їм власну думку щодо свого зоряного часу; варто зараз думати про себе.

Настав час відокремити людину, якою ви зараз є, від тієї, якою ви були колись. Протягом жовтня спробуйте витратити деякий час самостійно, вирішуючи, ким ви хочете бути. І не варто відчайдушно триматися за те, що зараз у вашому житті. Прийміть зміни і не бійтеся.

Не бійтеся попросити допомоги, якщо вона вам потрібна, або поговорити з кимось, кому ви довіряєте, щодо особистих проблем. Кожен час від часу стає трохи збентеженим, особливо коли життя підкидає абсолютно нові досвід і враження.

Лев

У жовтні ви переконаєтеся, що боротьба за справедливість у стосунках цього варта. Звичайно, отримати технічну перемогу не вдасться, проте це допоможе віднайти баланс у житті.

У жовтні ви усвідомите, що маєте набагато більше спільного з тими робочими питаннями, ніж вам це здавалося. Візьміть під контроль все те, що відбувається на роботі - і фортуна буде до вас прихильною .

Проект, який останнім часом був нічим іншим, як мрією, цілком міг би втілитися в життя завдяки Вашій старанності та компетентності. Просто постарайтеся не переборщити і не стати жорстким або прискіпливим, особливо до себе. Це може призвести лише до депресії - і яка користь для когось, якщо ви дозволите цьому статися? Зробіть все, що в ваших силах, і дозвольте Всесвіту розібратися з деталями.

Діва

Якщо вам потрібно з кимось поговорити, не вагайтесь. Просто переконайтеся, що це справді та людина, кому ви довіряєте. Якщо хтось просить поради, роздайте її з любов’ю. Якщо кохана людина зробила щось, щоб образити вас, вибачте її і відпустіть це, особливо якщо образа не була спеціальна.

Цей місяць буде насиченим, з кількома проектами, якими можна буде жонглювати і врешті-решт завершити. Ваші начальники будуть спостерігати за вами, щоб переконатися, що ви теж закінчили їх правильно. Якщо ви наполегливо працюєте - це може означати, що ви робите не тільки свою роботу, а й чужу - тож вас чекають приголомшливі нагороди. Проте забийте гол, і вас можуть викликати до кабінету начальника для серйозного приємного спілкування.

Відчуваєте себе застряглими? Ну, пора вилазити з цієї колії, якою б вона не була. Дайте собі деякий час, щоб подумати, пограти та уявити, де ви хочете бути у житті. Як тільки ви зрозумієте, чого ви насправді хочете, прямо зараз складіть план - і втілюйте його в життя. Час довіряти своїм інстинктам.

Терези

В жовтні настав час забути реальність і насолодитися глибшою, чарівнішою стороною життя. Побільше позитивних емоцій, гарних фантазій. Навіть можете мріяти про повітряні замки. Згадайте свою молодість - і раптом хтось з бурхливого минулого з’явиться у вашому житті для втілення мрій?

Протягом жовтня задумайтеся про майбутнє та зробіть вибір, як його досягнути. Ви можете обрати ділового партнера, але будьте впевнені, що це хтось, кого ви добре знаєте, якому можна довіряти робити правильні дії. Якщо ви не впевнені, попросіть поради у старшого чи когось, хто вже займається цією справою. Утримайтеся від рішучих дій.

Ви чули вираз: "Все добре". Ну, це саме те, що для вас зараз на порядку денному, незалежно від того, до кого ви звертаєтесь, про що просите чи як би ви не діяли. Адже, якщо поставите перед собою цілі, пам’ятаючи лише про успіх, то Всесвіт допоможе.

Скорпіон

У жовтні ви будете в самому кінці довгої подорожі. Коли це стосується кохання, це, швидше за все, означає, що ви збираєтесь зробити серйозний крок - спільне проживання, одруження або народження дитини з кимось, кого ви обожнюєте. Якщо ви ще не готові до такої романтики, це також може означати, що ви збираєтесь або поставити, або відповісти на таке запитання. Готуйтесь!

Ви хочете поспішити зараз у всіх питаннях, і це може бути найкращим способом дій. Це спрацює, тільки якщо у вас все на місці. Якщо все, що ви хочете зробити, вже почалося, то неодмінно йдіть! Дійте з упевненістю і дайте усім навколо зрозуміти, що ви не боїтеся рухатися вперед.

В цей час ви будете надзвичайно впевнені в собі і задоволені собою, і всі навколо вас будуть так само щасливі перебувати у вашій компанії. Ви зможете виконувати завдання, які вас здивують - не кажучи вже про тих, хто над вами!

Стрілець

Не соромтесь попросити коханого/кохану (чи то нові стосунки, чи вже триваючі), щоб він/вона дали вам обіцянку підставити вам плече в скрутну хвилину: це означає, що вони будуть такими ж пристрасними, гордими та мужніми, як і ви. Якщо зараз у вас вдвох бурхливі часи, то це дасть міцності відносинам.

Можливо, ви цього не знаєте, але цього місяця ви збираєтесь змінити посаду чи роботу. Вам може бути вже нудно і неспокійно - незадоволені роботою, яку ви виконуєте, і позитивно прагнете чогось нового. Хороша новина полягає в тому, що це мало відбутися, швидше за все, через людину, на яку ви коли-небудь очікували в останню чергу для нової пропозиції.

Ідея-ціль-успіх! Коли просите Всесвіт про допомогу, не забудьте бути персоною з конкретними питаннями. І тоді спокій та здоровий сон вам забезпечені.

Козеріг

У вас є мрія? Жовтень - саме час для її здійснення. Можливо, ви хочете відвідати країну своєї мрії. А, можливо, купити оті самі джинси, про які марите з дитинства. Як би там не було - здійсніть і насолоджуйтесь. Настав час забути про реальність і насолодитися глибшою, чарівнішою стороною життя.

І нарешті настав час поговорити з самим собою. Якщо ви якимось чином потрапили в ситуацію, яка не зовсім правильна, довіряйте своїм інстинктам - зберігайте свої моральні принципи і знайдіть вихід із ситуації.

Протягом вересня ви зможете переконатися, чи ви на правильному життєвому шляху. Це може здатися зараз незрозумілим, але таке усвідомлення пізніше вам необхідне для того, щоб перестати судити і засуджувати себе за якісь вчинки.

Водолій

В жовтні напевно щось добігає кінця. Хороша новина полягає в тому, що хоча більшість людей бачать це, все одно бояться змін і "відмирання" старого. Не лякайтесь. Будьте бадьорішими.

Ви деякий час намагалися завершити проект. Ви вклали в це майже все, що могли, але тепер чесно прийшли до того факту, що більше нічого дійсно не можете зробити, і що, незважаючи на те, як ви щиро вкладаєте свою енергію у своє завдання, ви не отримали ні подяки, ні поплескувань по спині, ні оплесків. Пора зробити перерву і подумати про свій наступний крок.

Якщо ви останнім часом перебуваєте в депресії, то, ймовірно, це тому, що ви відчуваєте, що у вас мало або зовсім немає влади над тим, що з вами відбувається. Це неправда. Незалежно від того, на що ви сподіваєтесь або чого боїтеся, якщо ви прагнете до кінцевого результату усією своєю енергією, у вас все вийде.

Риби

В жовтні у вас новий початок заміни старих звичок. Не хвилюйтеся. Поговоріть про це зі своїм партнером і обговоріть, чого ви обидва хочете прямо зараз, від ваших стосунків. Потім відпустіть те, що не працює, і почніть все разом.

Раніше відчували себе, як в болоті - похвала, яку ви заслуговуєте через якість роботи, яку ви виконували, приходила запізно. Хороша новина полягає в тому, що це триватиме лише місяць. Після цього ваше начальство побачить, наскільки важко ви працювали над своїм завданням. Трохи терпіння.

Протягом найближчого місяця ви зрозумієте, що в житті є певні вимоги, без яких вам не обійтися. Ви також побачите, що, незважаючи на те, що ви робите і як стараєтесь, ви не одні тільки на цій планеті, тому співпраця та посередництво з іншими необхідні. Це потужне усвідомлення, а це означає, що для того, щоб скооперуватися, потрібно терпіння.