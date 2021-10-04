Ці знаки Зодіаку чекають великі проблем зі здоров'ям в жовтні: вам потрібно поберегтися

Гороскоп на жовтень 2021 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку чималі проблеми зі здоров'ям. Астролог розповіла, кому потрібно поберегтися і дала кожному з тих, хто в зоні ризику, важливу пораду.

Овен

Зробіть упор на стан здоров'я. Настає складний період, коли необхідно бути дуже уважним до свого організму. Сильно ризикують захворіти любителі уїк-ендів і прогулянок на свіжому повітрі, також рибалки і велосипедисти.

Терези

Необхідно поберегти здоров'я - особливо при наявності хронічних хвороб. Також можуть загостритися сезонні захворювання.

Скорпіон

Скорпіонам слід поберегтися в плані здоров'я - відкладіть тревел-тури на Різдво, а вільний час уїк-енду краще проводите в колі друзів або сім'ї.

Стрілець

Слід бути дуже обережним на вулиці в темний час доби. Також бережіть суглоби і сухожилля, не допускайте переохолодження організму.