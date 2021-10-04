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Ці знаки Зодіаку чекають великі проблем зі здоров'ям в жовтні: вам потрібно поберегтися

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Понеділок 04 жовтня 2021 06:00
Ці знаки Зодіаку чекають великі проблем зі здоров'ям в жовтні: вам потрібно поберегтися Колаж РБК-Україна: гороскоп на жовтень 2021
Автор: Роман Мирончук

Гороскоп на жовтень 2021 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку чималі проблеми зі здоров'ям. Астролог розповіла, кому потрібно поберегтися і дала кожному з тих, хто в зоні ризику, важливу пораду.

Прогнозом з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Овен

Зробіть упор на стан здоров'я. Настає складний період, коли необхідно бути дуже уважним до свого організму. Сильно ризикують захворіти любителі уїк-ендів і прогулянок на свіжому повітрі, також рибалки і велосипедисти.

Терези

Необхідно поберегти здоров'я - особливо при наявності хронічних хвороб. Також можуть загостритися сезонні захворювання.

Скорпіон

Скорпіонам слід поберегтися в плані здоров'я - відкладіть тревел-тури на Різдво, а вільний час уїк-енду краще проводите в колі друзів або сім'ї.

Стрілець

Слід бути дуже обережним на вулиці в темний час доби. Також бережіть суглоби і сухожилля, не допускайте переохолодження організму.

Раньше астролог також розповіла, що чекає кожен знак Зодіаку в жовтні 2021.

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