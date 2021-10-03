Астролог назвала головних невдах жовтня серед знаків Зодіаку: бережіть гроші і здоров'я!

Гороскоп на жовтень 2021 розповість про знаки Зодіаку, які в середині осені зіткнуться з низкою труднощів, негараздів і проблем. Когось підведе здоров'я, комусь не пощастить з фінансами, а комусь потрібно побоюватися травм і ДТП.

Овен

Овна в жовтні чекають проблеми зі здоров'ям. Астролог рекомендує зробити на це упор, адже настає складний період, коли необхідно бути гранично уважним до свого організму. Сильно ризикують захворіти любителі уїк-ендів і прогулянок на свіжому повітрі, також рибалки і велосипедисти.

Терези

Терези можуть відчути нестачу фінансових ресурсів. Причиною цього може стати затримка надходження на рахунки або непередбачена відмова в оплаті за вашу роботу. Не варто ігнорувати і можливість дрібних крадіжок. Астролог радить використовувати фінанси максимально дбайливо і розумно, з урахуванням обставин, що склалися і не витрачати на різні дрібнички.

Скорпіон

Скорпіону варто очікувати прихованих ризиків у фінансовому плані. Істотної шкоди матеріальному добробуту можуть завдати фактори, які повністю не залежать від вас - банкрутство банку, пандемія, аварії, вихід з ладу мережі інтернет та інше. Астролог не рекомендує давати гроші в борг до 20 жовтня - навіть найближчим друзям.

Риб

Знак Зодіаку Риби підстерігає небезпека в плані травмонебезпечних ситуацій або виникнення ДТП в перші дві декади жовтня. Також передбачаються невеликі проблеми зі здоров'ям, яких при правильному підході до свого організму можна уникнути.