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Астролог назвала головних невдах жовтня серед знаків Зодіаку: бережіть гроші і здоров'я!

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Неділя 03 жовтня 2021 06:00
Астролог назвала головних невдах жовтня серед знаків Зодіаку: бережіть гроші і здоров'я! Фото: Гороскоп на жовтень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 розповість про знаки Зодіаку, які в середині осені зіткнуться з низкою труднощів, негараздів і проблем. Когось підведе здоров'я, комусь не пощастить з фінансами, а комусь потрібно побоюватися травм і ДТП.

Астропрогнозом на жовтень з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Овен

Овна в жовтні чекають проблеми зі здоров'ям. Астролог рекомендує зробити на це упор, адже настає складний період, коли необхідно бути гранично уважним до свого організму. Сильно ризикують захворіти любителі уїк-ендів і прогулянок на свіжому повітрі, також рибалки і велосипедисти.

Терези

Терези можуть відчути нестачу фінансових ресурсів. Причиною цього може стати затримка надходження на рахунки або непередбачена відмова в оплаті за вашу роботу. Не варто ігнорувати і можливість дрібних крадіжок. Астролог радить використовувати фінанси максимально дбайливо і розумно, з урахуванням обставин, що склалися і не витрачати на різні дрібнички.

Скорпіон

Скорпіону варто очікувати прихованих ризиків у фінансовому плані. Істотної шкоди матеріальному добробуту можуть завдати фактори, які повністю не залежать від вас - банкрутство банку, пандемія, аварії, вихід з ладу мережі інтернет та інше. Астролог не рекомендує давати гроші в борг до 20 жовтня - навіть найближчим друзям.

Риб

Знак Зодіаку Риби підстерігає небезпека в плані травмонебезпечних ситуацій або виникнення ДТП в перші дві декади жовтня. Також передбачаються невеликі проблеми зі здоров'ям, яких при правильному підході до свого організму можна уникнути.

Раніше астролог також розповіла, яким знакам Зодіаку найбільше пощастить в жовтні 2021.

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