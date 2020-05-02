Гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку: складіть аварійний план

Гороскоп на травень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку сьогодні, 2 травня

Гороскоп на травень обіцяє всім представникам зодіакального сузір'я насичений і плідний місяць. Можливі кардинальні зміни в багатьох аспектах життя. Без дрібних неприємностей не обійдеться, але астрологи радять зберігати оптимізм, оскільки всі проблеми будуть вирішуватися швидко.

Астрологи дали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на суботу, 2 травня, і розповіли, кому в цей день варто бути обережнішими у вчинках і висловлюваннях.

Овен. Плани сьогодні можуть змінюватися зі швидкістю світла, але не варто цьому надавати особливого значення. Налаштуйтеся на досягнення мети, не опускайте руки та все вийде.

Телець. День буде важким, можливі накладки та протистояння з оточенням. Постарайтеся уникати конфліктів і налаштуватися на позитив.

Близнюки. Настрій у суботу буде сильно залежати від оточення, оскільки Близнюків відвідає зайва емоційна чутливість. Постарайтеся не реагувати на сумні новини, а побільше спілкуватися з приємними людьми.

Рак. Зосередьтеся на виконання раніше намічених справ. Ситуація може сьогодні раптово зміниться, і тільки ваш внутрішній настрій і спокій допоможе уникнути авралу та аварій.

Лев. Не сидите сьогодні на місці, щоб рутина не змогла взяти над вами владу. Організуйте сюрприз для близьких, потурбуйтеся про свій добробут, займіться тим, що давно хотіли зробити.

Діва. Вам терміново необхідно відпочити, через те, що останнім часом ви занадто багато на себе звалили. Втома буде позначатися на всіх справах – можливі запізнення і роздратування.

Терези. Вас сьогодні відвідає бажання усамітнитися від усіх, втупитися в екран комп'ютера або книгу. Врятувати від самотності вас зможе тільки компанія друзів – прийміть запрошення і не пошкодуєте.

Скорпіон. Сьогодні вами опанує дивна меланхолія та всі фарби світу почнуть блякнути. Приділіть час філософствуванню і спогляданню. Увечері поговоріть відверто з близькою людиною – вам стане легше.

Стрілець. Всі спроби сьогодні слідувати наміченим планом не увінчаються успіхом. Зірки рекомендують просто плисти за течією і розслабитися.

Козоріг. Сьогодні ваші фінанси опиняться в небезпеці й всі, хто буде знаходитися поруч, захочуть вивудити з вас пару купюр. Попередьте всіх відразу, що зайвих грошей у вас немає.

Водолій. Не будуйте амбітні плани, через те, що є ризик переоцінити свої та чужі сили й можливості. Будьте обережні під час взаємодії з іншими людьми, вас можуть підвести.

Риби. Плани сьогодні будуть руйнуватися швидше, ніж ви їх будете складати. Подбайте про аварійний план, щоб не засмучуватися. Доля явно вирішила вас захистити від чогось поганого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий крах в травні.