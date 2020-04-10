ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку: бережіть свої гаманці

STYLERЖиття    10.04.2020 - 05:00
Гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку: бережіть свої гаманці
Гороскоп на квітень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, кому 10 квітня загрожує ризик спустити гроші на дрібнички

Гороскоп на квітень 2020 року свідчить про те, що місяць буде спокійним і розміреним для більшості представників знаків Зодіаку. Можливі невеликі хвилювання, емоційні струси, але в цілому зірки пророкують гармонію в любові та щастя.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в п'ятницю, 10 квітня і повідомили, у кого можуть здійснитися всі бажання.

Овен. Зірки рекомендують Овнам сьогодні діяти та чітко формулювати свої бажання, оскільки Всесвіт досить прихильний до них в цей день. Варто бути сміливішими й з'явиться можливість отримати бажане.

Телець. День буде активним і насиченим, потрібно тільки відмовитися від повільності у прийнятті рішень. Зірки нададуть масу можливостей і тільки від вашої ініціативи залежить, чи скористаєтеся ви ними чи ні.

Близнюки. Сьогодні вам захочеться побалувати себе чимось новеньким. Однак варто витратити гроші на щось практичне, потрібне і якісне.

Рак. Пам'ятайте про почуття міри, коли будете хвалитися своїми талантами та досягненнями. Якщо перегнете палицю, то відштовхне від себе потрібну людину.

Лев. Сьогодні вам захочеться змінити щось в інтер'єрі й для цього варто відправитися за покупками. Не будьте у своєму виборі спонтанними, бо ризикуєте витратити багато грошей на непотрібні речі.

Діва. Сьогодні ваш день може зіпсувати неорганізованість і буде здаватися, що обставини грають з вами. Не вступайте в суперечки з оточенням і займайтеся своїми справами.

Ваги. Сьогодні дуже вдалий день у фінансовому плані та варто уважно поставитися до всього, що відбувається навколо. Також варто використати харизму і дар переконання, щоб залучити нових прихильників на свій бік.

Скорпіон. Тримайтеся сьогодні якомога далі від магазинів і супермаркетів, оскільки є ймовірність спонтанних покупок. Зірки попереджають, що сьогодні є ризик витратити велику суму грошей на дрібниці.

Стрілець. Сьогодні на вас нападе лінь, і ви будете займатися чим завгодно, тільки не роботою. Але ви ризикуєте втратити цінний час і серйозні можливості.

Козоріг. Зазвичай ви стримані та міцні, але сьогодні вам опанує невластива емоційність. Ви можете раптово посваритися з кимось із близьких або несподівано зізнатися в любові.

Водолій. Зірки застерігають від необдуманих вчинків і радять уважно поставитися до витрат, через те, що є ризик витратити дуже велику суму грошей.

Риби. Сьогодні у вас з'явиться шанс втілити в життя давню мрію і взяти під контроль своє життя. Проявіть ініціативність та лідерські якості, допоможіть ближнім, які цього потребують.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи розповіли, які знаки Зодіаку частіше підхоплюють віруси.

Землю накриють хвилі магнітних бур: названі дати ударів Грошовий гороскоп на квітень: названо найбільш везучі знаки Зодіаку
Новини України гороскопзнаки Зодиакаастрологи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся